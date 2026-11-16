L'UEFA hésite entre deux candidats déjà critiqués pour concurrencer Gianni Infantino

L'UEFA cherche le candidat idéal pour défier Gianni Infantino avant la date butoir du 18 novembre. Les présidents des fédérations française et hongroise, Philippe Diallo et Sándor Csányi, figurent parmi les noms envisagés, mais aucun des deux ne semble faire l'unanimité.

C'est le branle-bas de combat à l'UEFA. L'instance européenne cherche un candidat capable de rivaliser avec Gianni Infantino lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA.

Elle misait initialement sur Arsène Wenger, mais l'ancien entraîneur emblématique d'Arsenal a finalement renoncé à se présenter. Un retrait qui oblige l'UEFA à explorer d'autres pistes pour éviter de laisser le président sortant briguer un nouveau mandat sans véritable opposition.

L'UEFA cherche un adversaire à Infantino

Selon RMC Sport, plusieurs noms sont à l'étude, dont celui de Philippe Diallo, l'actuel président de la Fédération française de football, régulièrement visé par les critiques du journaliste d'investigation Romain Molina.

Sándor Csányi, président de la Fédération hongroise de football et richissime homme d'affaires, figurerait également parmi les profils envisagés.

Le temps presse : des réunions doivent se tenir dans les prochaines heures pour tenter de dégager une candidature. La date limite pour se présenter à l'élection est fixée au 18 novembre.





🇫🇷 L'UEFA va étudier dans les prochaines heures plusieurs noms pour se présenter face à Gianni Infantino lors de l'élection présidentielle de la FIFA. Le nom de Philippe Diallo, président de la FFF, est présent dans cette liste ! @RMCsport — Nicolas Pelletier (@nicopelletier_) November 16, 2026