Mark van Bommel remet en question la façon dont Kevin De Bruyne est utilisé à Naples : "Je ne sais pas..."

Kevin De Bruyne a une nouvelle fois régalé face à l'Italie. Le Diable Rouge a dicté le tempo, distribué les passes et prouvé qu'il pouvait toujours évoluer au plus haut niveau. Mark van Bommel a expliqué comment il préférait utiliser son meneur de jeu et s'est également exprimé sur son rôle à Naples.

"Je ne sais pas comment ils fonctionnent à Naples, mais Kevin est un joueur d'une classe exceptionnelle. J'essaie de le faire jouer en numéro 10, c'est sa meilleure position", a expliqué le sélectionneur. Chez les Diables Rouges, De Bruyne bénéficie d'une certaine liberté pour organiser le jeu, avec des coéquipiers qui multiplient les appels en profondeur et créent des espaces.

Mark van Bommel s'interroge sur le rôle de Kevin De Bruyne à Naples

À Naples, la situation est pour le moment un peu plus compliquée. Sous les ordres de Massimiliano Allegri, Kevin De Bruyne évolue régulièrement dans une position plus reculée sur le terrain. Un choix qui semble laisser Mark van Bommel perplexe : "Il a ce don de savoir où il doit se placer et comment couvrir les espaces. Il en est toujours capable, il peut encore jouer chaque semaine au plus haut niveau."

Le Néerlandais connaît également bien les méthodes d'Allegri : "J'ai moi-même joué sous les ordres d'Allegri. L'entraîneur de Naples doit gérer cela." Pour Mark van Bommel, il n'y a donc aucune raison de douter des capacités physiques et techniques du meneur de jeu belge.

Un transfert au PSV ? "Il aurait sa place"

Les rumeurs concernant un éventuel transfert au PSV Eindhoven ont également été évoquées. "S'il rejoint le PSV, j'ai simplement dit qu'il aurait sa place là-bas. Kevin doit prendre cette décision avec Naples."

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L'avenir de Kevin De Bruyne reste donc entre les mains du joueur et de son club italien. En attendant, Mark van Bommel a particulièrement apprécié sa prestation contre l'Italie : "Quand on le voit jouer comme ça, c'est un véritable régal pour les yeux."