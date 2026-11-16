Signe de son importance : même remplaçant, Romelu Lukaku assure les discours chez les Diables Rouges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Signe de son importance : même remplaçant, Romelu Lukaku assure les discours chez les Diables Rouges
Photo: © Photonews

De retour dans le groupe, Romelu Lukaku n'a pas pu peser dans la rencontre opposant la Belgique et l'Italie. L'attaquant du Fenerbahçe a débuté sur le banc et le scénario de la partie n'a pas poussé Mark van Bommel à faire appel à ses services. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection a toutefois démontré toute son importance quelques instants avant le coup d'envoi.

Pas jugé suffisamment en forme en Turquie vendredi dernier, Romelu Lukaku était cette fois bien dans le groupe pour affronter l'Italie, ce dimanche en Ligue des Nations.

L'actuel avant-centre du Fenerbahçe et meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a débuté la rencontre sur le banc, mais s'est tout de même retrouvé au centre de l'attention quelques instants avant le coup d'envoi.

C'est en effet lui qui a donné le dernier speech aux joueurs rassemblés en cercle devant le banc de Mark van Bommel. Il n'est évidemment pas habituel qu'un remplaçant fasse ça, mais cette image montre aussi toute l'importance de Romelu Lukaku, y compris en dehors du terrain.

Même remplaçant, Romelu Lukaku assure le speech d'avant-match

"Allez-y les gars, ils n'ont pas confiance", a notamment déclaré Big Rom' avant d'encourager les troupes une dernière fois avant le début de la partie.

Lire aussi… Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix
Un discours qui a visiblement porté ses fruits. Car, malgré l'ouverture du score de l'Italie, les Diables ont rapidement renversé la vapeur afin de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

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