Même Roberto Mancini a dû s'incliner devant les Diables Rouges : "La Belgique a été meilleure"

Après la lourde défaite de l'Italie face aux Diables Rouges (4-1), Roberto Mancini a reconnu la supériorité de la Belgique. Arrivés à Bruxelles en tête de leur groupe, les Italiens ont finalement vu leurs espoirs de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations s'envoler.

"La Belgique a tout simplement été meilleure et méritait sa victoire", a reconnu honnêtement le sélectionneur italien. Il n'a pas non plus tari d'éloges sur les qualités de son adversaire. "La Belgique possède des joueurs incroyables et dispose de l'une des meilleures équipes d'Europe."

La fatigue après le match contre la France

Selon Roberto Mancini, la fatigue physique a également pesé sur la prestation de son équipe. L'Italie avait disputé une rencontre intense face à la France jeudi dernier : "Nous avons payé les efforts physiques fournis jeudi. Nous avions pourtant bien commencé, mais deux buts encaissés en seulement quelques minutes nous ont mis en difficulté."

La suite de la rencontre a été encore plus compliquée pour les Italiens : "Nous avons souffert physiquement. Nous avons laissé trop d'espaces entre les lignes et, face à une équipe aussi forte dans les duels en un contre un, cela devient difficile."

L'Italie veut retrouver son meilleur niveau

Le sélectionneur italien sait sur quels aspects son équipe doit progresser : "Pour gagner des matchs, il faut remporter les duels et ne pas laisser d'espaces. Mais nous allons nous améliorer pour pouvoir rivaliser avec une équipe comme celle-là."

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"C'était un groupe difficile et nous jouions notre qualification ici. Tout aurait pu arriver. Une telle défaite fait mal, mais nous essayons aussi de retenir les aspects positifs. Il y a eu beaucoup de bonnes choses durant cette campagne."