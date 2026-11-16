Nathan Ngoy, le patron des Diables ? Il répond avec modestie, mais c'est l'évidence

Il se sera fait attendre, ce premier but de Nathan Ngoy. Le défenseur du LOSC a encore livré un excellent match face à l'Italie, et semble plus que jamais être devenu le patron que la Belgique se cherchait derrière depuis la fin de la génération dorée.

Les comparaisons avec Vincent Kompany, évidemment, sont toujours tentantes quand un nouveau patron semble émerger en défense centrale chez les Diables Rouges. Mais s'il est permis de considérer qu'une personnalité comme celle de Vince the Prince ne se reverra pas de sitôt, il n'était pas le seul défenseur de grande classe que la génération actuelle a la lourde tâche de faire oublier.

Nathan Ngoy est ainsi plutôt le successeur des Alderweireld et Vertonghen, restés à la barre plus longtemps et tout aussi difficiles à remplacer, que celui de Kompany. Dans tous les cas, il remplit très bien le costume, et a même enfin inscrit son premier but, lui qui marque tant en club.

Le Stade Roi Baudouin a scandé le nom de Nathan Ngoy

"Je l'attendais depuis longtemps, ça me fait plaisir. Mais je suis surtout heureux de la victoire. C'était mérité, même si tout n'était pas parfait et qu'il y avait encore des choses à améliorer", estime Ngoy après la rencontre.

"Est-ce que je suis un patron dans cette défense ? Peut-être, mais nous sommes tous des patrons dans ce groupe et c'est ce qui fait que nous nous en sortons si bien", nuance le Lillois. "Tout le monde donne tout et prend ses responsabilités".

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Le fait est que Nathan Ngoy est l'un des chouchous du public, qui a scandé son nom durant la rencontre. "Je ne l'ai malheureusement pas entendu en direct, j'étais dans mon match, mais on me l'a dit par après. C'est une fierté et ça fait chaud au coeur, car je n'ai pas eu un parcours facile. Ca signifie beaucoup pour moi", sourit-il.