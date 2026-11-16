"On ne panique pas" : Youri Tielemans satisfait du visage affiché par la Belgique et met en avant une force

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"On ne panique pas" : Youri Tielemans satisfait du visage affiché par la Belgique et met en avant une force
Photo: © photonews

Youri Tielemans s'est exprimé face à la presse en zone mixte après la victoire des Diables Rouges contre l'Italie (4-1). Le capitaine de la Belgique a livré son analyse de la dynamique actuelle de l'équipe nationale belge.

La Belgique termine la trêve internationale avec deux succès supplémentaires, d'abord face à la Turquie (1-2) et ensuite face à l'Italie (4-1). Et surtout une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations acquise.

Youri Tielemans satisfait des progrès des Diables Rouges

De quoi ravir Youri Tielemans : "Nous avons réalisé deux rencontres abouties. Nous avons montré nos qualités en allant vers l’avant et en marquant des buts."

"Nous progressons de match en match, c’est important en tant que groupe. Nous l’avions déjà montré à la Coupe du monde. Nous sommes désormais qualifiés pour les quarts de finale", a-t-il ajouté.

La Belgique a concédé deux buts en début de match lors de cette trêve. Un problème lié à un manque de concentration ? "Je ne pense pas. Les débuts de match ne sont jamais faciles mais nous réagissons bien après. On ne panique pas. On a cette force de caractère et cette confiance pour revenir dans le match."

Les consignes de Mark van Bommel bien assimilées

Lire aussi… Pourquoi Romelu Lukaku est resté sur le banc contre l'Italie ? Les explications de Mark van Bommel
Youri Tielemans a ensuite pris la parole à propos de son entraîneur Mark van Bommel et de ce qu'il veut inculquer : "Nous avons bien compris ce qu’il voulait nous inculquer avec cette intensité et cette envie d’aller vers l’avant."

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