Philippe Clement n'exclut pas un retour en Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Philippe Clement n'exclut pas un retour en Belgique
Photo: © photonews

Philippe Clement conserve un attachement profond au Club de Bruges. L'actuel entraîneur de Norwich City y a passé dix-huit ans, comme joueur puis à différents postes au sein du staff technique. Un lien resté intact depuis son départ, au point qu'il n'exclut pas de revenir un jour chez les Blauw-Zwart.

"J’y ai travaillé pendant dix-huit ans. Comme joueur, entraîneur des espoirs, adjoint et entraîneur principal. On y noue tellement de relations avec les gens. C’est devenu un peu une famille. Non, pas un peu. C’est tout simplement devenu une famille", confie Philippe Clement à Sporza en évoquant ses années à Bruges.

Un club toujours tourné vers l’avenir

Son histoire avec les Blauw-Zwart a commencé en 2000. Arrivé de Coventry City, Clement avait alors la lourde tâche de combler le vide laissé par Franky Van der Elst. Sous le maillot brugeois, il a remporté deux titres de champion et vécu plusieurs soirées européennes mémorables. Les victoires contre l’AC Milan, Dortmund et l’Ajax occupent une place particulière dans ses souvenirs.

Il a ensuite marqué le club comme entraîneur. Adjoint de Michel Preud’homme, puis revenu aux commandes de l’équipe première en 2019, Clement a accompagné le développement d’une institution dont il admire la capacité à se renouveler.

"Le Club de Bruges est un club qui ne reste jamais immobile, qui regarde toujours vers l’avant et veut faire des choses innovantes. C’est pour cela qu’il est depuis des années le club le plus influent de Belgique", souligne-t-il. À ses yeux, la collaboration entre Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert a joué un rôle déterminant dans cette progression.

Un retour reste possible

Malgré les années et les expériences à l'étranger, Clement conserve un attachement profond à Bruges. Au point d’envisager un jour d’y revenir. "Je ne l’exclus certainement pas. Le Club est vraiment le club de mon cœur. Il y a encore tellement de personnes avec lesquelles j’ai un lien étroit. Avec Bart, avec d’autres membres de la direction, mais aussi au sein du club même."

Pour l’heure, ses ambitions se concentrent toutefois sur Norwich City, qu’il souhaite mener à terme en Premier League. "C’est ma priorité aujourd’hui. Je ne suis pas non plus quelqu’un qui planifie si loin à l’avance."

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