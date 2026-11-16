Pourquoi Romelu Lukaku est resté sur le banc contre l'Italie ? Les explications de Mark van Bommel

Pourquoi Romelu Lukaku est resté sur le banc contre l'Italie ? Les explications de Mark van Bommel
Photo: © photonews

Les Diables Rouges se sont largement imposés face à l'Italie (4-1) dimanche soir. Pourtant, Romelu Lukaku n'a pas disputé la moindre minute, alors qu'il était de nouveau disponible après sa légère blessure à la hanche. Mark van Bommel a expliqué pourquoi il avait décidé de laisser le buteur sur le banc durant toute la rencontre.

Romelu Lukaku avait dû déclarer forfait pour le déplacement en Turquie jeudi dernier. Ces derniers jours, l'attaquant a repris les entraînements collectifs à Tubize, laissant entrevoir un possible retour face à l'Italie. Mark van Bommel a toutefois préféré ne prendre aucun risque.

Romelu Lukaku ne devait jouer qu'en cas d'urgence

"Il a évidemment été blessé pendant plusieurs jours, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas pu jouer contre la Turquie", a expliqué Mark van Bommel après la rencontre. Le sélectionneur souhaitait se montrer particulièrement prudent concernant l'état physique de son attaquant.

"Contre l'Italie, nous ne comptions faire appel à lui qu'en cas d'urgence", a précisé le Néerlandais. Les Diables Rouges ont finalement réussi à prendre le dessus sur l'Italie sans Lukaku. Son entrée en jeu n'a donc pas été nécessaire.

Une décision prise d'un commun accord

Mark van Bommel a également précisé que cette décision avait été prise en concertation avec l'attaquant. "Nous avons donc décidé ensemble de ne pas le faire entrer en jeu", a expliqué le sélectionneur.

Romelu Lukaku est ainsi resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre. Même sans leur attaquant expérimenté, les Diables Rouges ont réussi à inscrire quatre buts face aux Italiens.

Lire aussi… Romelu Lukaku annonce sa retraite internationale : "J’ai tout donné pour l’équipe nationale"

Selon Mark van Bommel, ce choix était donc avant tout une mesure de précaution et non une décision sportive à l'encontre de l'attaquant.

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