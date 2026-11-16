Qui pour chausser les grands souliers de Lukaku ? Les options des Diables Rouges pour les prochaines années

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveurs des Diables Rouges
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Qui pour chausser les grands souliers de Lukaku ? Les options des Diables Rouges pour les prochaines années
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Avec le départ de Romelu Lukaku, les Diables Rouges perdent bien plus qu'un attaquant. Fort de ses 94 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique laisse un vide immense. Déjà installé à la pointe de l'attaque par Mark van Bommel, Charles De Ketelaere apparaît comme son successeur naturel. L'attaquant de l'Atalanta semble désormais appelé à occuper durablement ce rôle.

Charles De Ketelaere présente un profil différent. Sa technique, sa mobilité et sa qualité de jeu en font un attaquant précieux, sans lui donner le même instinct de buteur que Lukaku. Avec huit buts et huit assists à la pointe de l'attaque, il a néanmoins démontré son efficacité. Capable de bonifier le jeu de ses partenaires, il correspond aussi au pressing que souhaite instaurer Van Bommel. Reste à trouver les solutions pour compenser l'immense apport offensif de son prédécesseur.

Stassin, un renard des surfaces

Lucas Stassin figure parmi les pistes à explorer. Le jeune attaquant attend encore sa première occasion chez les Diables Rouges, mais possède les qualités d'un véritable avant-centre. Son instinct et son placement dans la surface pourraient en faire une option intéressante à terme. S'il doit encore confirmer au plus haut niveau international, il a déjà démontré son sens du but avec les Espoirs.

Romeo Vermant peut également nourrir des ambitions. À 22 ans, l'attaquant du Club de Bruges possède une belle marge de progression et un profil de finisseur. Pour se rapprocher de la sélection, il devra toutefois commencer par retrouver une place de titulaire en club.

Norman Bassette est un autre nom à suivre. Également âgé de 22 ans, l'attaquant de Westerlo s'est distingué par ses buts en Jupiler Pro League. À lui de poursuivre sur cette voie pour entrer dans la réflexion du sélectionneur.

Cuypers, une option plus expérimentée

Hugo Cuypers offre davantage d'expérience. Testé chez les Diables Rouges, l'attaquant de Monterrey peut apporter son flair devant le but. À 29 ans, il représente surtout une solution à court et moyen terme, pour suppléer De Ketelaere ou proposer un autre profil selon les besoins de l'équipe.

Lire aussi… Voilà pourquoi Romelu Lukaku a décidé d'arrêter les Diables Rouges

La succession de Lukaku ne reposera donc probablement pas sur un seul joueur. De Ketelaere apparaît aujourd'hui comme le premier choix et possède les qualités pour s'imposer durablement à ce poste. Mais pour combler le vide laissé par le meilleur buteur de son histoire, la Belgique devra aussi apprendre à répartir davantage les responsabilités offensives.

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