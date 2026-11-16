Roberto Martínez bientôt de retour sur le banc d'une sélection ?

Roberto Martínez bientôt de retour sur le banc d'une sélection ?
Photo: © Photonews

Roberto Martínez pourrait prochainement retrouver un poste de sélectionneur. Sans emploi depuis son départ du Portugal, l'ancien entraîneur des Diables Rouges pourrait bientôt relever un nouveau défi. Le technicien espagnol serait en effet dans le viseur d'une sélection nationale plutôt inattendue.

Selon le spécialiste des transferts Nicolò Schira, Roberto Martínez figure parmi les candidats pour devenir le nouveau sélectionneur des États-Unis. La fédération américaine doit trouver un successeur à Mauricio Pochettino, qui quitte son poste pour rejoindre Manchester United.

Roberto Martínez pourrait retrouver un poste de sélectionneur

Roberto Martínez possède une solide expérience à la tête d'une sélection nationale. Entre 2016 et 2022, il a dirigé les Diables Rouges. Son plus grand succès reste la Coupe du monde 2018, lors de laquelle la Belgique a décroché la troisième place. Beaucoup estiment toutefois qu'il aurait pu faire encore mieux avec cette génération.

Après son passage en Belgique, Martínez a pris les commandes du Portugal, où il a notamment dirigé Cristiano Ronaldo. Son aventure s'est terminée après la Coupe du monde 2026, lors de laquelle les Portugais ont été éliminés par l'Espagne en huitièmes de finale. Depuis, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges est libre de tout contrat.

Pep Guardiola également cité

Roberto Martínez n'est toutefois pas le seul nom évoqué pour prendre les commandes de la sélection américaine. Pep Guardiola figure également parmi les candidats cités par plusieurs médias. L'ancien entraîneur de Manchester City serait même très haut sur la liste des dirigeants américains.


Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé avec Roberto Martínez. La fédération américaine souhaite poursuivre ses recherches après cette trêve internationale. Steve Cherundolo assurera l'intérim à la tête de l'équipe en décembre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Etats-Unis
Roberto Martinez

Plus de news

Elle était attendue : la réaction de Mark van Bommel à l'annonce de Romelu Lukaku

Elle était attendue : la réaction de Mark van Bommel à l'annonce de Romelu Lukaku

13:20
Lammens ou Courtois ? "Senne Lammens sait ce qu'on attend de lui, il travaille bien"

Lammens ou Courtois ? "Senne Lammens sait ce qu'on attend de lui, il travaille bien"

13:00
Mark van Bommel remet en question la façon dont Kevin De Bruyne est utilisé à Naples : "Je ne sais pas..."

Mark van Bommel remet en question la façon dont Kevin De Bruyne est utilisé à Naples : "Je ne sais pas..."

12:40
Même Roberto Mancini a dû s'incliner devant les Diables Rouges : "La Belgique a été meilleure"

Même Roberto Mancini a dû s'incliner devant les Diables Rouges : "La Belgique a été meilleure"

12:00
"Je n'ai pas été si bon que ça" : Jérémy Doku sévère avec lui-même après la victoire de la Belgique

"Je n'ai pas été si bon que ça" : Jérémy Doku sévère avec lui-même après la victoire de la Belgique

11:40
"Cette défaite doit nous servir de leçon" : Gianluigi Donnarumma reconnaît la supériorité belge

"Cette défaite doit nous servir de leçon" : Gianluigi Donnarumma reconnaît la supériorité belge

11:20
Pourquoi Romelu Lukaku est resté sur le banc contre l'Italie ? Les explications de Mark van Bommel

Pourquoi Romelu Lukaku est resté sur le banc contre l'Italie ? Les explications de Mark van Bommel

11:00
1
Romelu Lukaku annonce sa retraite internationale : "J’ai tout donné pour l’équipe nationale"

Romelu Lukaku annonce sa retraite internationale : "J’ai tout donné pour l’équipe nationale"

10:55
2
"La réaction des Belges m'a bluffé" : Philippe Albert épaté par les Diables Rouges

"La réaction des Belges m'a bluffé" : Philippe Albert épaté par les Diables Rouges

10:30
1
"On ne panique pas" : Youri Tielemans satisfait du visage affiché par la Belgique et met en avant une force

"On ne panique pas" : Youri Tielemans satisfait du visage affiché par la Belgique et met en avant une force

10:00
"Tout le monde se bat pour tout le monde" : voici la grande force des Diables Rouges

"Tout le monde se bat pour tout le monde" : voici la grande force des Diables Rouges

09:40
Le choix fort de Mark van Bommel qui porte ses fruits : "C’est un bonheur de l’avoir"

Le choix fort de Mark van Bommel qui porte ses fruits : "C’est un bonheur de l’avoir"

09:20
Un match et bien plus : la drôle de spécialité des supporters belges en voyage

Un match et bien plus : la drôle de spécialité des supporters belges en voyage

07:00
"Une date qui restera gravée à jamais dans mon cœur" : Diego Moreira savoure son premier but avec la Belgique

"Une date qui restera gravée à jamais dans mon cœur" : Diego Moreira savoure son premier but avec la Belgique

09:00
"Il ne faut pas nous prendre pour des petits clowns" : Felice Mazzù enthousiaste après le succès des Diables

"Il ne faut pas nous prendre pour des petits clowns" : Felice Mazzù enthousiaste après le succès des Diables

08:40
"La Belgique nous a donné une leçon" : la presse italienne sans pitié après la victoire des Diables Rouges

"La Belgique nous a donné une leçon" : la presse italienne sans pitié après la victoire des Diables Rouges

08:20
"C'était un véritable régal" : un ancien Diable Rouge ne tarit pas d'éloges sur la Belgique

"C'était un véritable régal" : un ancien Diable Rouge ne tarit pas d'éloges sur la Belgique

08:00
Kevin De Bruyne au PSV ? Jan Vertonghen a son avis bien tranché

Kevin De Bruyne au PSV ? Jan Vertonghen a son avis bien tranché

07:30
Nathan Ngoy, le patron des Diables ? Il répond avec modestie, mais c'est l'évidence

Nathan Ngoy, le patron des Diables ? Il répond avec modestie, mais c'est l'évidence

06:20
3
Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie Réaction

Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie

23:40
1
Signe de son importance : même remplaçant, Romelu Lukaku assure les discours chez les Diables Rouges

Signe de son importance : même remplaçant, Romelu Lukaku assure les discours chez les Diables Rouges

06:00
LIVE : C'est 4-1 ! L'Italie est déconfite ! Live

LIVE : C'est 4-1 ! L'Italie est déconfite !

22:28
Mamma mia ! Des Diables de gala font danser l'Italie et filent en quarts de finale de Nations League

Mamma mia ! Des Diables de gala font danser l'Italie et filent en quarts de finale de Nations League

22:41
Ça n'en finit plus : l'hécatombe se poursuit en Equipe de France

Ça n'en finit plus : l'hécatombe se poursuit en Equipe de France

06:40
🎥 Un but magique : le superbe enchaînement de Jérémy Doku contre l'Italie

🎥 Un but magique : le superbe enchaînement de Jérémy Doku contre l'Italie

21:36
L'Angleterre surprend l'Espagne, la France gagne sans briller : le résumé de la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre surprend l'Espagne, la France gagne sans briller : le résumé de la soirée de Ligue des Nations

23:00
Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix

Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix

20:50
Louvain confirme le départ de Timmy Simons... et les frictions : "Cette décision nous surprend beaucoup"

Louvain confirme le départ de Timmy Simons... et les frictions : "Cette décision nous surprend beaucoup"

23:20
L'Espagne perd un titulaire sur blessure contre l'Angleterre

L'Espagne perd un titulaire sur blessure contre l'Angleterre

22:00
Blessure à craindre pour l'ancien Brugeois Christos Tzolis

Blessure à craindre pour l'ancien Brugeois Christos Tzolis

22:20
Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie

Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie

19:47
1
Le stade Roi Baudouin va rendre hommage à un Diable Rouge de la génération dorée contre l'Italie

Le stade Roi Baudouin va rendre hommage à un Diable Rouge de la génération dorée contre l'Italie

19:00
Le grand artisan de la montée de Lommel veut rééditer l'exploit avec un autre club belge

Le grand artisan de la montée de Lommel veut rééditer l'exploit avec un autre club belge

21:20
Forfait de taille en France pour affronter la Turquie

Forfait de taille en France pour affronter la Turquie

20:20
🎥 Le superbe hommage à Axel Witsel au Stade Roi Baudouin

🎥 Le superbe hommage à Axel Witsel au Stade Roi Baudouin

20:39
À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré"

À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré"

20:40
2

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 6
Croatie Croatie 2-1 République tchèque République tchèque
Belgique Belgique 4-1 Italie Italie
France France 2-1 Turquie Turquie
Espagne Espagne 2-3 Angleterre Angleterre
Grèce Grèce 20:45 Serbie Serbie
Allemagne Allemagne 20:45 Pays-Bas Pays-Bas
Pays de Galles Pays de Galles 17/11 Portugal Portugal
Danemark Danemark 17/11 Norvège Norvège

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Romelu Lukaku annonce sa retraite internationale : "J’ai tout donné pour l’équipe nationale" Pogi Pogi a propos de Pourquoi Romelu Lukaku est resté sur le banc contre l'Italie ? Les explications de Mark van Bommel Eric Stevens Eric Stevens a propos de "La réaction des Belges m'a bluffé" : Philippe Albert épaté par les Diables Rouges Eric Stevens Eric Stevens a propos de Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit Eric Stevens Eric Stevens a propos de À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Nathan Ngoy, le patron des Diables ? Il répond avec modestie, mais c'est l'évidence Union 60 Union 60 a propos de Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie El Malvario El Malvario a propos de Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie El Malvario El Malvario a propos de Une nouvelle génération dorée à la porte des Diables Rouges ? "Les deux groupes sont exceptionnels" El Malvario El Malvario a propos de Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved