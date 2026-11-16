Roberto Martínez bientôt de retour sur le banc d'une sélection ?

Roberto Martínez pourrait prochainement retrouver un poste de sélectionneur. Sans emploi depuis son départ du Portugal, l'ancien entraîneur des Diables Rouges pourrait bientôt relever un nouveau défi. Le technicien espagnol serait en effet dans le viseur d'une sélection nationale plutôt inattendue.

Selon le spécialiste des transferts Nicolò Schira, Roberto Martínez figure parmi les candidats pour devenir le nouveau sélectionneur des États-Unis. La fédération américaine doit trouver un successeur à Mauricio Pochettino, qui quitte son poste pour rejoindre Manchester United.

Roberto Martínez pourrait retrouver un poste de sélectionneur

Roberto Martínez possède une solide expérience à la tête d'une sélection nationale. Entre 2016 et 2022, il a dirigé les Diables Rouges. Son plus grand succès reste la Coupe du monde 2018, lors de laquelle la Belgique a décroché la troisième place. Beaucoup estiment toutefois qu'il aurait pu faire encore mieux avec cette génération.

Après son passage en Belgique, Martínez a pris les commandes du Portugal, où il a notamment dirigé Cristiano Ronaldo. Son aventure s'est terminée après la Coupe du monde 2026, lors de laquelle les Portugais ont été éliminés par l'Espagne en huitièmes de finale. Depuis, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges est libre de tout contrat.

Pep Guardiola également cité

Roberto Martínez n'est toutefois pas le seul nom évoqué pour prendre les commandes de la sélection américaine. Pep Guardiola figure également parmi les candidats cités par plusieurs médias. L'ancien entraîneur de Manchester City serait même très haut sur la liste des dirigeants américains.



Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé avec Roberto Martínez. La fédération américaine souhaite poursuivre ses recherches après cette trêve internationale. Steve Cherundolo assurera l'intérim à la tête de l'équipe en décembre.