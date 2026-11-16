Romelu Lukaku annonce sa retraite internationale : "J’ai tout donné pour l’équipe nationale"

Énorme surprise ce lundi matin ! Romelu Lukaku a annoncé sur son compte Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection restera évidemment à jamais une légende du football belge.

Alors qu'il n'a pas disputé la moindre minute lors de la trêve internationale de novembre, Romelu Lukaku a désormais pris la décision de tourner la page avec les Diables Rouges. Après 135 matchs et 94 buts inscrits, l'attaquant belge quitte la sélection.

"Pendant ces 16 années, j’ai tout donné pour l’équipe nationale… J’ai traversé toutes les émotions possibles…", a débuté Romelu Lukaku dans son message.

"J’ai joué avec des coéquipiers incroyables, envers lesquels je serai toujours reconnaissant. Je tiens à tous les remercier. Je veux également remercier tous les entraîneurs qui m’ont poussé à me dépasser et qui m’ont fait confiance pour aider l’équipe. Ce fut une belle aventure et j’en ai savouré chaque instant."

Un dernier message aux supporters belges

Big Rom a ensuite adressé un message aux supporters : "Aux supporters belges, merci pour le soutien que vous avez apporté à notre équipe. Je suis fier d’avoir représenté mon pays lors de quatre Coupes du monde et de trois Championnats d’Europe."

"Je n’oublierai jamais ces moments. Je suis en paix avec ma décision de m’arrêter ici. C’était incroyable. C’était un vrai plaisir. Je suis reconnaissant. Merci", a-t-il conclu.



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