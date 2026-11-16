Quelques heures après que Romelu Lukaku ait annoncé sa retraite internationale, les hommages ont afflué ce lundi. Rudi Garcia, ex-sélectionneur des Diables Rouges, a salué celui dont il avait fait un "supersub" à la Coupe du Monde.

Si Romelu Lukaku n'a pas pu jouer le rôle qu'il espérait à la Coupe du Monde 2026, on doit à Rudi Garcia et à sa franche discussion avec le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges que ce dernier ait tout de même accepté d'être "supersub" le temps d'une compétition, et ce avec un réel succès.

Les deux hommes avaient une relation franche et chaleureuse, du moins à les en croire et à en croire les marques d'affection publiques qu'ils se démontraient. Rien d'étonnant donc à ce que Rudi Garcia, qui a quitté son poste dans la foulée du Mondial, rende hommage à Lukaku.

Le communiqué de Rudi Garcia après la retraite internationale de Lukaku

"Je salue avec une immense admiration la carrière internationale de Romelu. Je suis fier d’y avoir participé.



Je salue aussi le grand homme qu’il est et que j’ai découvert.



Il aura marqué les Diables rouges de ses buts et de son leadership, devenant l’une de leurs admirables légendes. Chapeau bas, Monsieur Lukaku".