"Tout le monde se bat pour tout le monde" : voici la grande force des Diables Rouges

Maxim De Cuyper a été l'auteur du but égalisateur très important des Diables Rouges contre l'Italie dimanche soir. Le défenseur belge a pris la parole en zone mixte après la rencontre et est évidemment apparu très satisfait. Le Diable Rouge a notamment mis en avant une grande force de cette équipe : le collectif.

Maxim De Cuyper a pris beaucoup de plaisir : "C'était un plaisir de jouer aujourd'hui, surtout la première mi-temps. On a pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Il y avait beaucoup de mouvements sans ballon, beaucoup d'intensité, un match complet de notre part."

"On a essayé de ne jamais lever le pied. En deuxième mi-temps, on a encore eu beaucoup d'occasions pour mettre le 5e ou 6e. Je pense que c'est un peu le style qu'on veut jouer. Et pour le moment, ça va très bien", a-t-il pointé.

"C'était un peu de la chance qu'on marque l'égalisation 3-4 minutes après leur but. On marque le 1-1 et le match est ouvert et quelques minutes après, on marque le 2-1 et on peut jouer notre jeu et l'Italie doit venir. Et en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'espace."

"Le meilleur match de la campagne ? Peut-être oui"

Maxim De Cuyper est conscient que l'Italie était une bonne nation, elle qui est récemment venue à bout de la France. La Belgique a su se montrer à la hauteur. "Le match a été si beau grâce à l'équipe belge, oui. C'était un match complet de notre part avec et sans ballon."

"Le meilleur match de la campagne ? Peut-être oui", a répondu Maxim De Cuyper. "Ce qu'on a montré aujourd'hui après seulement six matchs, c'est juste positif. On doit continuer de progresser avec les quarts de finale et on verra."



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"À côté du terrain, il y a un vrai groupe. On prend beaucoup de plaisir en dehors du terrain et cela se voit sur le terrain. Tout le monde se bat pour tout le monde, on court pour tout le monde. Et je pense qu'avec ça, tu peux avoir des résultats comme aujourd'hui."

Et pour la suite en Ligue des Nations ? Que voit Maxim De Cuyper ? "On va en quart de finale maintenant. On va voir qui va être notre adversaire. Si on va en quart, pourquoi pas aller plus loin ?"