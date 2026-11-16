Un match et bien plus : la drôle de spécialité des supporters belges en voyage

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un match et bien plus : la drôle de spécialité des supporters belges en voyage
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Pour les supporters belges, un déplacement ne se résume pas aux 90 minutes d'un match. Parmi ceux qui ont voyagé pour le football au cours des cinq dernières années, 78 % ont consacré au moins la moitié de leur séjour à d'autres activités. Une proportion supérieure à la moyenne européenne, qui s'établit à 71 %.

Pour de nombreux Belges, un déplacement pour assister à un match de football est aussi l'occasion de s'offrir une escapade. Selon une étude internationale menée par Airbnb et transmise à notre rédaction, trois voyageurs belges sur dix considéraient même la rencontre comme presque secondaire, l'essentiel de leur séjour étant consacré à d'autres activités. Il s'agit de la proportion la plus élevée d'Europe, nettement au-dessus de la moyenne de deux voyageurs sur dix.

Le ballon rond ne passionne d'ailleurs pas toujours l'ensemble du groupe. Un voyageur sur cinq indique que la majorité de ses accompagnants étaient surtout venus profiter du séjour. Dans 12 % des cas, le groupe ne comptait même aucun véritable amateur de football.

Le football, pas une finalité mais un point de départ

Si le match donne l'impulsion du départ, la destination compte aussi. Près d'un tiers des voyageurs belges interrogés (32 %) ont également choisi leur séjour pour l'attrait de la ville. Pour 28 %, la rencontre offrait l'occasion de partir avec des amis ou en famille. La gastronomie locale (22 %) et les découvertes culturelles, notamment les musées et l'art (19 %), ont aussi influencé leur décision.

"Nous constatons que, pour de nombreux voyageurs, un match de football n'est pas le but final d'un séjour, mais plutôt son point de départ", explique Clément Eulry, Country Director Airbnb France & Benelux. "Le match leur donne une raison de partir, mais une fois sur place, ils veulent aussi découvrir la ville, manger local et passer du temps ensemble. Les supporters belges recherchent particulièrement une expérience complète : au-delà du match, ils veulent aussi vivre la destination."

Les supporters belges n'hésitent pas à franchir les frontières pour rejoindre les tribunes. Parmi ceux qui ont combiné football et voyage au cours des cinq dernières années, 69 % se sont rendus dans un autre pays européen, contre 50 % en moyenne à l'échelle du continent. La Belgique partage ainsi avec les Pays-Bas les proportions les plus élevées.

Les Belges parmi les plus enclins à voyager en Europe

Cette tendance devrait se poursuivre durant la saison 2026-2027 : 28 % des Belges jugent probable d'effectuer un voyage lié au football dans les douze prochains mois. Chez les moins de 35 ans, cette proportion atteint même 45 %.

Ces séjours représentent aussi des dépenses importantes sur place. Les voyageurs belges estiment avoir déboursé en moyenne 542 euros, hors billet de match et trajet vers la destination, contre 470 euros pour la moyenne européenne. Près de deux tiers d'entre eux (64 %) ont notamment dépensé de l'argent dans les restaurants et les bars.

"Les grands matchs de football peuvent donc représenter bien plus pour une destination qu'un simple stade rempli", poursuit Eulry. "Les supporters vont au restaurant, passent la nuit sur place et découvrent des quartiers où ils ne seraient peut-être jamais allés autrement. Surtout lorsque de nombreux visiteurs se rendent simultanément dans une ville, les logements et appartements proposés par des hôtes locaux peuvent en outre créer des possibilités d'hébergement supplémentaires et répartir les visiteurs entre différents quartiers."

Le Camp Nou devant le Bernabéu

Un Belge sur trois rêve d'assister à une rencontre précise, de découvrir un stade ou de voir jouer un club en particulier. Parmi les enceintes les plus convoitées, le Camp Nou de Barcelone arrive en tête avec 28 %, devant le Bernabéu de Madrid (25 %) et le Stade de France à Paris (23 %).

L'attrait du football dépasse toutefois les jours de match. Parmi les Belges qui nourrissent un tel rêve, 35 % ont déjà visité un stade sans qu'une rencontre s'y déroule. Au total, 56 % ont déjà effectué un voyage lié au football sans assister à un match, ou seraient prêts à le faire.

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