"Une date qui restera gravée à jamais dans mon cœur" : Diego Moreira savoure son premier but avec la Belgique

Buteur face à l'Italie, Diego Moreira était évidemment ravi dimanche soir après la victoire des Diables Rouges (4-1) et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Le joueur de l'AC Milan n'est pas près d'oublier son premier but avec l'équipe nationale, comme il l'a expliqué en zone mixte.

D'abord menée, la Belgique est revenue au score avant de dérouler. "C’était un match spécial. On a pris un peu de temps à se mettre dedans", a souligné Diego Moreira.

"Je pense qu’après le premier but, ça nous a fait un peu réagir, on s’est réveillés. Après, on a réussi à reprendre le jeu en main et je pense que c’était un très bon match."

Les hommes de Mark van Bommel savaient que cette rencontre ne s'annonçait pas simple : "C’est l’Italie, mais nous, on est la Belgique, il ne faut pas oublier ça non plus. On a énormément de bons joueurs comme eux. Honnêtement, on avait parlé parce qu’on savait avant le match qu’on devait avoir une victoire et c’est ce qu’on a fait ce soir. On a appliqué le plan de jeu, on est restés soudés du début jusqu’à la fin et on a eu le résultat."

Un premier but en équipe nationale grâce à Kevin De Bruyne

Diego Moreira a planté le quatrième but belge, son premier en équipe nationale. "C’est spécial, surtout dans un match comme ça, avec un enjeu aussi grand, devant ma famille et mes amis. C’est une date qui restera gravée à jamais dans mon cœur."

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Kevin De Bruyne a été passeur décisif pour Diego Moreira, comme le lui avait demandé l'ailier. "J'ai dit à Kevin De Bruyne à la mi-temps : 'Fais-moi marquer mon premier but, s’il te plaît.' Et au final, il me l’a mis et j’ai réussi à la mettre au fond. Donc franchement, j’étais très content."