Voici le successeur de Pierre Sage à Crystal Palace

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voici le successeur de Pierre Sage à Crystal Palace
Photo: © photonews
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Pierre Sage a pris la porte à Crystal Palace, actuellement lanterne rouge de Premier League. Son successeur est Thomas Frank, ancien entraîneur de Brentford et Tottenham.

Pierre Sage a récemment été la victime logique des résultats calamiteux de Crystal Palace, lanterne rouge de Premier League avec 7 points (un de moins que Manchester United et Sunderland) et qui reste sur un 0/12 en championnat. 

Le Français a été licencié, et n'a contrairement à ce qu'on pensait pas rebondi directement du côté du Racing Lens où il était cité avec insistance. En attendant, Crystal Palace a de son côté trouvé son successeur : il s'agit de Thomas Frank.

Thomas Frank succède à Pierre Sage 

"Crystal Palace est heureux de confirmer la nomination de Thomas Frank en tant qu’entraîneur. Le Danois de 53 ans a signé un contrat pour devenir l’entraîneur des Eagles jusqu’en juin 2029", annonce le club londonien.

Thomas Frank avait brillé en tant que T1 de Brentford de 2018 à 2025, avant de rejoindre Tottenham où il aura pris la porte en février dernier. Il aura désormais un sacré challenge face à lui : sauver Crystal Palace de la relégation.


Pierre Sage, lui, se cherche toujours un nouveau défi : le président du RC Lens, Joseph Oughourlian a dévoilé dans La Voix du Nord que ses exigence salariales étaient beaucoup trop élevées pour envisager un retour à Bollaert. 

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