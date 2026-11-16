Voilà pourquoi Romelu Lukaku a décidé d'arrêter les Diables Rouges

Romelu Lukaku a surpris en annonçant sa retraite internationale. Si les raisons de son choix restent à préciser, ses derniers mois ont été marqués par une succession d'épreuves personnelles et de difficultés sportives. Un contexte éprouvant qui a pu peser dans sa décision de tourner la page des Diables Rouges.

Le décès de son père Roger a pu peser lourd dans sa réflexion. Alors qu'il venait de renouer des liens étroits avec lui, Romelu Lukaku n'a pas pu lui faire ses adieux comme il l'aurait souhaité.

La famille de Roger souhaitait qu'il soit enterré à Kinshasa, une situation qui a empêché l'attaquant de vivre son deuil à sa manière. À la pression sportive s'est ainsi ajoutée une épreuve personnelle douloureuse, dont les effets ne s'effacent pas en quelques semaines.

En club aussi, l'année écoulée a été mouvementée. À Fenerbahçe, Lukaku a traversé une période d'incertitude, entre blessures et interrogations sur sa condition physique. Il a dû se battre pour retrouver la forme et s'imposer. Une situation frustrante pour un joueur habitué à occuper une place centrale dans les équipes dont il porte le maillot.

De titulaire indiscutable à une place remise en question

Son statut a également évolué chez les Diables Rouges. Longtemps visage de la sélection et patron incontesté de l'attaque, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique, avec 94 réalisations, a vu la concurrence prendre davantage de place sous Mark van Bommel.

Charles De Ketelaere lui est de plus en plus souvent préféré à la pointe de l'attaque. Sa mobilité et son travail sans ballon correspondent davantage au pressing haut souhaité par le sélectionneur.



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Cette évolution s'est encore illustrée durant la trêve internationale. Face à l'Italie, Lukaku est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Un signal fort pour celui dont la présence dans le onze de départ a longtemps relevé de l'évidence. Ce changement de rôle a lui aussi pu nourrir sa réflexion.

À 33 ans, Lukaku voyait son statut en sélection fragilisé par l'émergence d'une nouvelle génération. Selon RTL Sports, Mark van Bommel lui aurait toutefois proposé de disputer les dernières minutes de la rencontre ce dimanche. L'attaquant aurait décliné, sans que les raisons de son refus soient précisées.