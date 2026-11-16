"Vous êtes si lâches" : Thélo Aasgaard pris à partie, son sélectionneur vole à son secours

International norvégien à treize reprises, Thélo Aasgaard a connu samedi, contre le pays de Galles, sa quatrième titularisation en sélection. Jugée décevante par la presse locale, sa prestation a suscité des critiques qui ont provoqué la colère de Ståle Solbakken. Le sélectionneur est monté au créneau pour défendre l'Anderlechtois.

Thelo Aasgaard a vécu une trêve internationale agitée avec la Norvège. Titularisé à la surprise générale samedi face au pays de Galles, le milieu d’Anderlecht a participé à la victoire des siens (3-1), sans échapper aux critiques de la presse norvégienne. Un traitement qui a provoqué la colère du sélectionneur Ståle Solbakken.

"C’est la grande erreur de la presse norvégienne : vous ne suivez pas ce qui se passe", a lancé Ståle Solbakken auprès de VG. Le sélectionneur reproche aux journalistes d’avoir jugé trop sévèrement Thelo Aasgaard, sans tenir compte du rôle qu’il lui avait confié dans l’entrejeu.

Solbakken s’en prend vivement à la presse

Préféré à Patrick Berg, un habitué du milieu de terrain norvégien ces dernières années, le joueur d’Anderlecht constituait la surprise du onze de départ. Un choix qui a suscité des interrogations, avant que sa prestation ne lui vaille plusieurs notes décevantes. Des réactions que Solbakken assure avoir anticipées.

"C’est le joueur le moins connu, donc je savais qu’il serait critiqué en cas de match moyen. Vous êtes si lâches à ce niveau-là", a-t-il fustigé, convaincu que les observateurs n’avaient pas apprécié à sa juste valeur le travail de son joueur.

Une mission précise aux côtés de Haaland

Le sélectionneur attendait avant tout d’Aasgaard qu’il apporte du soutien à Erling Haaland dans la surface et à ses abords. Satisfait de sa discipline et de ses appels, Solbakken estime que le milieu n’a pas toujours reçu les ballons que ses déplacements méritaient.





"Ce n’est pas sa faute si les défenseurs, Berge ou Ødegaard ne lui ont pas donné le ballon dans les zones où il se trouvait. Il a livré un match plus que correct", a insisté le sélectionneur. Remplacé par Berg après 65 minutes, Aasgaard peut donc compter sur le soutien sans réserve de son entraîneur avant le prochain rendez-vous de la Norvège, mardi contre le Danemark en Ligue des Nations.