Zéro pointé pour la Turquie, le sélectionneur se montre pourtant positif : "Nos plans ont fonctionné, mais..."

La Turquie termine bonne dernière du groupe A de la Ligue des Nations. Avec zéro unité au compteur en six matchs, la sélection réalise un bilan calamiteux. Dimanche, les Turcs se sont inclinés 2-1 contre la France. Une nouvelle défaite, mais le sélectionneur turc Sergen Yalçın voit tout de même du positif.

Sergen Yalçın a commencé son parcours à la tête de l'équipe nationale de la Turquie par deux défaites. La Turquie s'est inclinée lors de cette trêve 1-2 contre la Belgique et 2-1 face à la France.

Il pense que son équipe aurait cependant tout aussi bien pu gagner face à la France : "Notre plan de jeu était tout à fait adapté. La France possède peut-être la meilleure attaque du monde, mais elle présente également des difficultés défensives."

"Nous avons préparé notre analyse en conséquence. Nous aurions pu égaliser, voire prendre l'avantage. Nous nous sommes créé des occasions très franches. C'était un match que les deux équipes auraient pu gagner."

La Turquie a gagné en confiance malgré les défaites ?

La Turquie n'a pas su se montrer efficace : "Je pense que les joueurs ont montré une véritable réaction à certains moments du match contre la Belgique. La France est l'une des meilleures équipes du monde. Nos plans ont fonctionné contre elle, mais nous n'avons pas réussi à le concrétiser au tableau d'affichage."

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Selon lui, son équipe a tout de même gagné en confiance durant ce match contre la France : "À mon avis, nous avons gagné en motivation et en confiance lors de ce match. J'espère qu'avec les qualifications pour l'Euro, nous deviendrons une équipe nationale habituée à gagner. N'en doutez pas."