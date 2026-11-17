Le Club de Bruges a trouvé un accord avec la Ville pour son nouveau stade de 40000 places. Le projet doit encore franchir plusieurs étapes.

Le projet de nouveau stade du Club de Bruges prend forme. Les Blauw en Zwart prévoient de quitter le Jan Breydel pour une enceinte de 40 000 places. Un accord important vient d'être conclu avec la Ville, même si plusieurs riverains tentent de bloquer le chantier.

Le club et la Ville de Bruges se sont entendus sur l'utilisation du terrain. Selon les informations de Sporza, un bail de 50 ans a été négocié, avec la possibilité de le prolonger jusqu'à 99 ans.

La commune reste propropriétaire

Le Club de Bruges versera 78 000 euros par an à la commune, qui restera propriétaire du terrain. Le contrat doit être approuvé par le conseil communal, mais le bourgmestre Dirk De fauw ne prévoit aucune difficulté. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Sur place, des préparatifs ont débuté en octobre.

Six habitants du quartier ont saisi le Conseil d'État pour contester la procédure d'attribution du permis.

L'autre arrangement



La Ville entretiendra le parc public autour du stade. Après les rencontres, le club devra ramasser les déchets et payer les éventuels dégâts.