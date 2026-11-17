Le Portugal a battu le Pays de Galles grâce à Carlos Forbs. Le Danemark a perdu contre la Norvège après avoir mené de deux buts.

Le Portugal a retrouvé le sourire sans Cristiano Ronaldo. Les hommes de Jorge Jesus ont battu le Pays de Galles 2-3, décrochant leur première victoire depuis l'absence de CR7. Carlos Forbs, ailier du Club de Bruges, a joué un rôle décisif dans ce succès.

Carlos Forbs sauve le Portugal

Bruno Fernandes a ouvert le score pour le Portugal, mais les Gallois ont réagi. David Brooks a égalisé, puis Sorba Thomas a donné l'avantage à son équipe sur une passe de Brooks. Pedro Neto a rétabli l'égalité juste avant la pause. À la 70e minute, Forbs, qui portait le numéro 7 habituellement attribué à Ronaldo, a inscrit son premier but en sélection et offert la victoire aux Portugais.

La Norvège renverse le Danemark

Le Danemark a connu une soirée bien différente contre la Norvège. Rasmus Højlund et Pierre-Emile Højbjerg avaient donné deux buts d'avance aux Danois après 14 minutes. Mais Erling Haaland a réduit l'écart à la 37e minute, relançant la rencontre.

Martin Ødegaard a égalisé à la 83e minute, avant qu'Haaland ne transforme son penalty pour offrir la victoire à la Norvège 2-3. Malgré cette défaite à domicile, le Danemark disputera les quarts de finale de la Ligue des Nations, tout comme le Portugal, déjà assuré de sa qualification.

Des partages et petites victoires



Dans les autres rencontres, la Hongrie a partagé les points avec l'Irlande du Nord 1-1. L'Ukraine a battu la Géorgie 1-0. Israël et l'Autriche se sont quittés sur un score de 1-1. L'Irlande s'est imposée face au Kosovo 3-0, la Bosnie-Herzégovine a gagné 2-1 et la Pologne a partagé les points avec la Suède 1-1.