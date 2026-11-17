Romelu Lukaku a décidé de prendre sa retraite internationale. Qui va occuper "sa" place avec les Diables ? Philippe Albert a son avis sur les différents candidats à sa succession.

La Belgique a battu l'Italie 4-1 au stade Roi Baudouin et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Mais au lendemain de cette victoire, Romelu Lukaku a annoncé sa retraite internationale. Une nouvelle inattendue, d'autant que l'attaquant avait de grandes ambitions avec les Diables Rouges. Son départ relance le débat sur son successeur.

Avec 94 buts en sélection, Lukaku s'arrête à six réalisations de la barre des 100 buts. Il y a quelques mois, Big Rom expliquait vouloir poursuivre l'aventure jusqu'à la Coupe du monde 2030. Il a changé d'avis pour des raisons personnelles. Les Diables vont devoir apprendre à jouer sans un attaquant qui a été leur principale arme offensive.

Le meilleur buteur des Diables en 2026

Charles De Ketelaere pourrait-il prendre le relais ? Le joueur de l'Atalanta a marqué six buts avec la Belgique en 2026 : trois lors du Mondial, deux en matchs amicaux et un en Ligue des Nations. Aucun autre Diable Rouge n'a fait mieux cette année. Pourtant, Philippe Albert, consultant à la RTBF, doute de sa capacité à remplacer Lukaku à la pointe de l'attaque.

Charles De Ketelaere pas la meilleure option ?

"Charles De Ketelaere a fait un boulot incroyable cet été et même lors des derniers matchs, dans son style. Mais il y aura des matchs où on va souffrir, dans lesquels on n’aura qu’une ou deux occasions", ici on peut évoquer les deux matchs contre l'Équipe de France. Il continue. "Et c'est là qu’il faudra faire du Lukaku et les mettre au fond et c'est là que j'ai plus de craintes. Charles est un joueur pétri de qualités, mais ce ne sera jamais un vrai 9. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Ce serait lui rendre un mauvais service de dire qu'il est le successeur de Lukaku".

Et les autres attaquants ?

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L'ancien Diable n'est pas plus convaincu par les autres solutions. Lucas Stassin, Loïs Openda, Norman Bassette, Hugo Cuypers, Matthias Fernandez-Pardo et Roméo Vermant font partie des joueurs susceptibles de prendre la relève. Mais le consultant estime qu'aucun ne possède actuellement le niveau de Lukaku. "On a la chance d'avoir dans cette liste beaucoup de jeunes joueurs, il y a du talent, mais dans tous ceux-là il n'y en a aucun qui rivalise avec Lukaku, un attaquant d'envergure mondiale".