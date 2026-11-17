Roberto Martinez a réagi à la retraite internationale de Romelu Lukaku. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges (2016-2022) met notamment en avant son dévouement envers son pays.

Romelu Lukaku et Roberto Martinez se sont côtoyés durant de longues années. Les deux hommes se sont d'abord côtoyés à Everton et ensuite avec les Diables Rouges, où Roberto Martinez est devenu le T1 après son aventure chez les Toffees.

Un dévouement total envers la Belgique

"Il a toujours fait preuve d'un dévouement total envers son équipe nationale", a souligné l'entraîneur désormais sans emploi au micro de nos confrères de La DH Les Sports+.

Roberto Martinez évoque d'abord la période à Everton avant de parler de la Belgique : "Je peux en témoigner depuis notre période à Everton, comme je le disais. J'ai pu travailler avec Rom pendant deux Coupes du monde, un Euro et un Final Four de Nations League."

Le technicien espagnol a pu se rendre compte d'une chose en particulier : "Son amour pour l'équipe belge occupait ses pensées au quotidien."

179 matchs avec Roberto Martinez

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Romelu Lukaku a disputé 179 matchs sous les ordres de Roberto Martínez, Everton et Belgique confondus. Big Rom a marqué 112 buts et délivré 32 assists.