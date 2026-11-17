L'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Marc Wilmots (2012-2016), a réagi à l'annonce de la retraite internationale de Romelu Lukaku. Une décision que le directeur sportif du Standard de Liège respecte.

Après 135 matchs disputés et 94 buts marqués, Romelu Lukaku a pris la décision de quitter les Diables Rouges. Un choix qui surprend et pose des questions.

Marc Wilmots respecte la décision de Romelu Lukaku

Marc Wilmots, lui, ne cherche pas à comprendre les raisons, il respecte avant tout la décision de Big Rom : "C’est avant tout une décision personnelle. Quand tu refermes un chapitre, c’est toi qui choisis le moment. Est-ce à cause des blessures à répétition ou pour une autre raison ? Je ne sais pas, mais il faut respecter son choix."

"C’est un monument qui s’en va", a-t-il souligné au micro de nos confrères de Sudinfo. "Et je pèse mes mots !"

Marc Wilmots rappelle à quel point il a été important pour la Belgique : "Quand tu regardes son nombre de sélections et tout ce qu’il a apporté à l’équipe nationale, on ne peut que s’incliner."



Romelu Lukaku a disputé un total de 37 matchs sous les ordres de Marc Wilmots avec les Diables Rouges entre juin 2012 et juillet 2016. Il comptait 14 sélections avant l'arrivée de Wilmots et 51 à son départ.