Tout le monde hors du vestiaire : comment le staff et la fédé ont appris la retraite internationale de Lukaku

Romelu Lukaku a surpris en annonçant sa retraite internationale. Si les raisons de son choix restent à préciser, ses derniers mois ont été marqués par une succession d'épreuves personnelles et de difficultés sportives. Un contexte éprouvant qui a pu peser dans sa décision de tourner la page des Diables Rouges.