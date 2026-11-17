Passé par Westerlo durant la saison 2024/2025, Luka Vušković serait suivi par le Real Madrid. Le défenseur croate évolue à Brighton, en Premier League.

Luka Vušković serait dans le viseur du Real Madrid. Selon TEAMtalk, le club espagnol suit de près les performances du défenseur croate de Brighton, âgé de 19 ans. Une belle progression pour un joueur qui portait le maillot de Westerlo lors de la saison 2024/2025.

Grâce à son passage en Jupiler Pro League

C'est en Pro League que le jeune défenseur avait fait parler de lui. Arrivé à Westerlo sous forme de prêt, Vušković avait réalisé une excellente saison. Ses performances avaient attiré l'attention au-delà de la Belgique et confirmé les espoirs placés en lui par Tottenham.

Les Spurs avaient déboursé environ 11 millions d'euros pour trouver un accord avec Hajduk Split en septembre 2023. Mais le Croate avait dû patienter avant de rejoindre Londres, puisqu'il était mineur. En attendant, il avait découvert le championnat polonais avec le Radomiak Radom, puis la Belgique avec Westerlo.

54 millions d'euros

Son transfert vers Tottenham était devenu officiel durant l'été 2025. Le défenseur avait ensuite été prêté à Hambourg, sans avoir joué le moindre match officiel avec les Spurs. Un an plus tard, Brighton avait décidé de miser sur lui en déboursant 54 millions d'euros pour le recruter.



Aujourd'hui, Vušković poursuit sa progression en Premier League. Ses prestations n'ont pas échappé au Real Madrid, même si aucune offre n'est annoncée pour le moment. Le Croate pourrait encore franchir un cap dans sa carrière.