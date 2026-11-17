Derrière le physique impressionnant et le grand buteur qu'il est, Romelu Lukaku est également un homme profondément attachant selon Marc Wilmots. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges s'est confié sur la personne qu'était vraiment son ancien joueur lorsqu'il n'était pas sur le terrain.

Romelu Lukaku est l'un des buteurs au physique les plus impressionnants. Le joueur de Fenerbahçe est un véritable 9 très imposant que vous préférez bien avoir dans votre équipe que l'inverse.

Un cœur tendre derrière un physique impressionnant

"Derrière son armure de Golgoth et son physique impressionnant se cache un cœur tendre et une immense gentillesse", a confié Marc Wilmots au micro de nos confrères de Sudinfo.

Marc Wilmots a aussi mis en avant l'importance que Big Rom accorde à son pays : "C’est aussi un grand patriote, très attaché à son pays."

Marc Wilmots salue le travail de Romelu Lukaku

Le directeur sportif du Standard de Liège a salué le travail fourni par Romelu Lukaku pour retrouver l'équipe nationale : "Il a tout fait pour revenir et participer à ce tournoi. Tout au long de sa carrière, il s’est lancé des défis immenses. Il voulait atteindre les sommets mondiaux et il y est parvenu."

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"Quand tu vois tout ce qu’il a accompli, tu ne peux que lui tirer ton chapeau et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Il vient de refermer le chapitre des Diables Rouges, et ce n’est jamais facile, surtout quand tu as autant donné", a-t-il conclu.