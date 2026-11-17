L'Union Belge ne se résigne pas encore totalement à la retraite internationale de Romelu Lukaku, écrit De Standaard. La fédération respecte le choix de son meilleur buteur historique, mais espère qu'il reviendra sur sa décision après une période de réflexion. La porte reste en tout cas ouverte à un éventuel retour.

Fait marquant, la fédération n'a pas été impliquée au préalable dans la décision de Lukaku. Dimanche soir, l'attaquant a directement annoncé son départ à ses coéquipiers, tandis que le sélectionneur Mark van Bommel et les représentants de l'Union Belge devaient attendre à l'extérieur du vestiaire. Il n'y a ensuite plus eu de discussion avec la fédération. Lukaku a quitté le Stade Roi Baudouin sans donner davantage d'explications.

La fédération espère qu'un entretien pourra tout de même avoir lieu prochainement. Elle veut surtout comprendre ce qui se cache précisément derrière cette décision et si celle-ci est réellement irrévocable. Le timing, juste après un match lors duquel Lukaku est resté 90 minutes sur le banc, a laissé penser que la déception avait joué un rôle. Des proches du joueur soulignent toutefois qu'il a mûrement réfléchi à son choix.

Witsel était déjà revenu sur sa décision

Il existe déjà un précédent au sein de la fédération belge. Axel Witsel avait lui aussi précédemment fait ses adieux à l'équipe nationale, avant de revenir plus tard sur sa décision. L'URBSFA n'exclut pas que Lukaku puisse également redevenir disponible un jour pour les Diables Rouges. C'est pourquoi elle veut reprendre contact avec lui après lui avoir laissé un peu de recul, sans lui mettre de pression.

Tout le monde est néanmoins conscient que le cas Lukaku pourrait être différent. L'attaquant est connu pour ne pas prendre ses décisions à la légère et pour ne généralement pas revenir sur un choix déjà effectué. Lorsqu'il referme un chapitre, c'est le plus souvent définitif. Cela rend l'espoir d'un revirement bien moins évident que dans le cas de Witsel.

La porte reste ouverte pour le meilleur buteur historique

Lire aussi… Rudi Garcia salue à son tour la retraite internationale de Romelu Lukaku›

Sur le plan sportif, un retour serait en outre particulièrement bienvenu. La Belgique ne dispose pas d'une abondance d'avants-centres. L'expérience, la présence physique et l'instinct de buteur de Lukaku restent des atouts importants