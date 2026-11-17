Genk assume : le débauchage de son nouvel entraîneur est officiel !



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Après Louvain, c'est Genk qui a officialisé pour Timmy Simons. L'ancien Diable Rouge devient bel et bien le nouveau T1 du Racing.



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