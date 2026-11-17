Genk assume : le débauchage de son nouvel entraîneur est officiel !
Photo: © photonews
Après Louvain, c'est Genk qui a officialisé pour Timmy Simons. L'ancien Diable Rouge devient bel et bien le nouveau T1 du Racing.
Genk officialise l'arrivée de Simons
Alors qu'on l'attendait déjà hier, Genk a officialisé ce matin l'arrivée de Timmy Simons sur son banc. Il dirigera d'ailleurs son premier entraînement aujourd'hui et sera présenté à la presse vendredi, avant de vivre son premier match à domicile contre la RAAL. "Le KRC Genk est un club ambitieux, dont les supporters savent ressentir l'engagement total d'une équipe. C'est aussi ce que j'exige : un engagement à 100 % chaque jour, à l'entraînement comme en match. Ceux qui démontreront cela auront leur chance. Je suis impatient de travailler avec ce groupe de joueurs et de montrer ensemble à l'équipe ce que les supporters méritent", déclare Timmy Simons dans le communiqué officiel.
Louvain confirme le départ de Timmy Simons vers Genk. Le club louvaniste confirme aussi les frictions liées à son départ. Le club se dit surpris de la décision de l'ancien Diable Rouge d'avoir accepté la proposition du club limbourgeois.
La nouvelle ne faisait plus l'ombre d'un doute. Elle est désormais confirmée par Oud-Heverlee Louvain dans un communiqué froid, où la déception est clairement perceptible.
"Le club a appris avec surprise la décision de Timmy Simons d'accepter l'offre du Racing Genk", titre le communiqué d'un club qui ne se doutait donc pas que son entraîneur s'en irait en cours de saison.
Et le club louvaniste d'ajouter : "Cette décision nous surprend beaucoup. Dans notre collaboration avec Timmy, nous avons toujours fonctionné sur la base de la confiance mutuelle, de l'engagement et de la loyauté. Nous comprenons son ambition de relever un nouveau défi professionnel. Cependant, nous ne pouvons cacher notre déception face à la manière dont cette situation s'est produite."
Louvain confirme le départ de Timmy Simons à Genk
"Nous pensons que les ambitions sportives d'un club et/ou d'un individu doivent aller de pair avec le respect mutuel et une conduite irréprochable, quelles que soient la taille ou la position du club et/ou de l'individu."
Lire aussi… Ce n'est pas fini à OHL : le directeur sportif dézingue à son tour Timmy Simons, "Let them. F*ck them"›
Louvain va donc devoir se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur dans les plus brefs délais. "Nous ne laisserons pas ce retournement de situation inattendu nous déstabiliser. Au contraire, OH Leuven se redressera, plus déterminé que jamais", conclut le communiqué.
OH Leuven heeft met verbazing kennisgenomen van de beslissing van Timmy Simons om de club te verlaten en in te gaan op het aanbod van KRC Genk. Meer info op https://t.co/ALeDL5nTuh https://t.co/mWos8N45KY— OH Leuven (@OHLeuven) November 15, 2026
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot