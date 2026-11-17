Le débauchage de Timmy Simons à Louvain par Genk fait grand bruit au nord du pays. Un professeur émérite de droit du sport a même été invité à s'épencher sur le sujet.

Pour un entraîneur belge, se relancer à Louvain n'est pas une mauvaise idée ces derniers mois, même après un début de saison en bas de tableau : un an après le départ de David Hubert pour l'Union Saint-Gilloise, c'est Timmy Simons qui a obtenu une promotion express avec ce déménagement imminent à Genk.

Genk dans son bon droit

Sauf que l'affaire passe mal au goût des patrons louvanistes, très déçus de voir celui qu'ils rappellent avoir repêché leur tourner le dos à la première offre. De tels débauchages ont lieu chaque saison. Mais celui-ci entraîne tellement de remous que Het Belang van Limburg a interrogé un professeur émérite de droit du sport sur le sujet.

Mais si cela se produit à intervalle plus ou moins régulier, c'est que la pratique est légale, et même prévue dans le contrat de chaque entraîneur. "Que cela se produise au début ou à la fin de la saison de football, cela ne change rien", avance Johnny Maeschalck.

Louvain peste...et ne peut rien faire d'autre

"Le droit du travail, et plus précisément la loi sur les sportifs professionnels rémunérés et la loi sur les contrats de travail, offre des possibilités de rupture anticipée d'un contrat. Cela peut se faire, entre autres, par le biais d'une indemnité de licenciement, d'un préavis ou d'une clause de sortie convenue au préalable", rappelle-t-il.



Louvain est autant dans son droit de voir Simons comme un déserteur que le principal intéressé de s'en aller. "Dès le départ, une indemnité forfaitaire est fixée pour la rupture du contrat de travail. Cette disposition est toujours réciproque : on ne peut pas se contenter de profiter des avantages, il faut aussi en assumer les conséquences".