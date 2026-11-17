Layvin Kurzawa a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel sur son compte Instagram ce mardi. L'ancien joueur de l'équipe de France raccroche les crampons à l'âge de 34 ans.

Layvin Kurzawa a évolué à l'AS Monaco, club où il a été formé (2007-2010, 2010-2015), au Paris Saint-Germain (2015-2024), à Fulham (2022-2023, en prêt), à Boavista (2025) et il a terminé sa carrière au Persib Bandung (2026), en Indonésie.

Un triplé historique contre Anderlecht

Le 31 octobre 2017, Layvin Kurzawa avait inscrit un triplé avec le PSG face à Anderlecht lors d'une victoire 5-0 en Ligue des champions. Il est devenu le premier défenseur à planter un triplé dans la plus prestigieuse des compétitions. Cette performance n'a d'ailleurs toujours pas été égalée ni battue.

Layvin Kurzawa annonce la fin de sa carrière

"Après tant d’années, de passion, de sacrifices, de rêves et d’émotions, le moment est venu pour moi de tourner une page magnifique de ma vie", écrit Layvin Kurzawa. "Le football m’aura tout appris, tout fait vivre et tant apporté. Bien plus qu’une carrière, une vie entière de passion."

Il remercie ensuite tous les clubs où il est passé, les personnes avec qui il a évolué, l'équipe de France, les supporters ainsi que sa famille et ses proches. "Aujourd’hui, je mets un terme à ma carrière de footballeur avec une immense fierté et une profonde gratitude. Je mesure la chance que j’ai eue de vivre cette passion et de réaliser mon rêve."

"Mon histoire de joueur s’achève, mais le football restera à jamais lié à celui que je suis devenu. Ce n’est pas la fin de l’histoire", a-t-il révélé. "C’est simplement le début d’un nouveau chapitre, rempli de nouveaux projets, de nouveaux défis et de belles ambitions."



