La lutte pour la place de titulaire entre Thibaut Courtois et Senne Lammens s'annonce particulièrement intéressante dans les prochains mois. Courtois a décidé de faire l'impasse sur la Ligue des Nations, offrant ainsi sa chance à Lammens chez les Diables Rouges. Mais que se passera-t-il lorsque le gardien du Real Madrid reviendra en juin pour les matches de qualification à l'Euro ?

Marc Degryse estime que Courtois ne doit pas récupérer sa place de titulaire automatiquement. "Mark van Bommel ne va pas appeler Courtois maintenant pour lui dire : 'Nous avons besoin de toi'. Ce n'est pas nécessaire non plus. Ce sera une petite saison sans Courtois", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Degryse veut Courtois sur le banc

Selon Degryse, le gardien du Real Madrid devra à nouveau prouver à son retour qu'il représente le meilleur choix. Lammens a entre-temps reçu sa chance et a pu se montrer lors de matches importants.

"Lors de ces matches de qualification à l'Euro, si Thibaut peut à nouveau s'engager pleinement, il devra affronter la concurrence et Van Bommel devra tout de même dire avant le premier match : 'Thibaut, tu es sur le banc' ", lance le consultant.

Une exception pour un joueur exceptionnel ?

Frank Boeckx voit toutefois les choses différemment. L'ancien gardien d'Anderlecht suppose que Van Bommel finira malgré tout par choisir Courtois. "Je pense qu'il dira plutôt : 'Senne, bien joué, mais Thibaut reste mon numéro un' ".

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Il souligne ainsi que le statut de Courtois au Real Madrid pourrait, selon lui, peser lourd dans la balance. Après la retraite internationale de Romelu Lukaku, c'est un autre des derniers vestiges de la génération dorée qui pose un cas de conscience à Mark van Bommel.