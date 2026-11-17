Ryan Fosso a vécu un grand moment avec la sélection camerounaise. Face à la Namibie, il a inscrit son premier but sous les couleurs des Lions Indomptables.

Au Standard, la blessure de Casper Nielsen incite Vincent Euvrard à donner plus de temps de jeu à Ryan Fosso. Le milieu de terrain était ainsi titulaire contre Beveren avant la trêve et a fait du bien par son impact et ses projections jusqu'aux abords du rectangle adverse.

Du rythme bienvenu avant son départ en sélection. International suisse jusqu'en U21, Fosso est appelé par le Cameroun depuis mars dernier et n'a plus manqué un rassemblement depuis.

Même s'il n'est pas toujours titulaire, le natif de Lugano monte systématiquement au jeu, avec souvent au moins 20 minutes dans les jambes. Hier, il est même monté avant la dernière demi-heure en Namibie.

Premier but pour Fosso en sélection

Après l'avoir emporté 2-0 contre ce même adversaire il y a quelques jours, les Camerounais menaient 0-1. 47 secondes après sa montée, Fosso faisait déjà le break.

🇨🇲🔥 RYAN FOSSO FAIT LE BREAK POUR LES LIONS INDOMPTABLES 2-0 ! https://t.co/N9ikV6AJKP



— La Tanière 237 (@lataniere237) November 16, 2026

Le milieu de terrain liégeois a fait mouche d'une infiltration dans le rectangle conclue par un ballon lobé, imprenable pour le gardien local. Le Cameroun s'est finalement imposé 0-3 pour conforter sa première place.