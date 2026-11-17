Wayne Rooney a parlé de sa dépression et de ses pensées suicidaires. L'ancien attaquant de Manchester United est revenu sur cette période difficile de sa vie.

Wayne Rooney a abordé une période très difficile de sa vie dans le podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan. L'ancien international anglais a expliqué avoir souffert de dépression et avoir eu des pensées suicidaires. Des problèmes qu'il a longtemps gardés pour lui, alors que sa carrière de footballeur se poursuivait.

Ses difficultés remontent à la naissance de son fils Kai. À cette époque, Rooney buvait beaucoup d'alcool et cherchait à éviter les contacts avec les autres. Il ne voulait pas que son enfant le découvre dans cet état. L'ancien attaquant de Manchester United reconnaît avoir eu du mal à gérer cette situation.

Une situation qu'il a longtemps cachée

"Avec le recul, je peux dire que j'ai été égoïste, mais je savais que je traversais une période très difficile à gérer. Ensuite, je ne voulais pas que Kai me voie dans cet état, alors je me suis caché aussi. J'en suis arrivé à penser au suicide". Des confidences personnelles de la part de l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Rooney arrivait à mettre ses problèmes de côté sur le terrain. Mais une fois les matchs terminés, il avait beaucoup de mal à retrouver une vie normale. "Je ne voulais plus voir personne. Je ne voulais croiser personne dans la rue. Je ne voulais plus entrer dans les magasins. Je me sentais bien sur un terrain de football, mais j'avais beaucoup de mal avec tout le reste", a-t-il expliqué.

Un palmarès de légende



Avec Manchester United, il a remporté cinq titres de champion d'Angleterre ainsi que la Ligue des Champions en 2008.