Diego Moreira explose à l'AC Milan. Le Belge de 22 ans s'est rapidement imposé comme un titulaire au sein du club italien et a également impressionné avec les Diables Rouges durant la trêve internationale. La Gazzetta dello Sport ne tarit pas d'éloges à son sujet et souligne que Ruben Amorim peut de plus en plus difficilement se passer de lui. L'entraîneur portugais espère désormais le voir poursuivre sur sa lancée.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lors de ses six derniers matchs de championnat avec l’AC Milan, Diego Moreira a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives. Écarté des terrains pendant deux rencontres en raison d’une blessure, il s’est depuis imposé comme un titulaire incontournable.

Grâce à sa vitesse, son explosivité et ses qualités de dribble, il peut évoluer aussi bien sur le flanc gauche que sur le flanc droit, voire au poste d’arrière gauche. Sa valeur marchande et le montant de son transfert, qui pourrait atteindre 50 millions d’euros avec les bonus, ne semblent pour l’instant pas lui mettre de pression supplémentaire.

Amorim a trouvé son facteur X belge

Diego Moreira s’est notamment montré décisif lors du derby face à l’Inter. Sur le but de Christian Pulisic, il a délivré un excellent centre après avoir éliminé Carlos Augusto. C’est précisément ce qu’Amorim attend de ses joueurs de couloir : provoquer leurs adversaires, tenter des actions individuelles et créer des supériorités numériques. Un rôle que Diego Moreira remplit actuellement avec beaucoup de réussite.

Face à l’Italie, à Bruxelles, le Belge a poursuivi sur sa lancée. Il a inscrit son quatrième but de la saison, mais ne s’est pas arrêté là. Il a également touché le montant, vu plusieurs de ses tentatives contrées et mis Kevin De Bruyne en bonne position grâce à une belle action individuelle. Avec onze touches de balle dans la surface adverse, il a été le joueur le plus présent dans cette zone. Il a également réussi 27 de ses 31 passes.

Même faire souffler Diego Moreira devient compliqué

Sa prestation lui a valu les applaudissements du stade Roi Baudouin lorsqu’il a quitté la pelouse à trois minutes du terme. Le quotidien italien souligne d’ailleurs la différence entre une Belgique avec et sans Diego Moreira. Sa percussion et sa volonté constante de se projeter vers l’avant font aujourd’hui de lui un élément particulièrement important pour les Diables Rouges. À Milan aussi, il est devenu un joueur capable de faire basculer une rencontre.





Amorim devra néanmoins effectuer des choix dans les prochaines semaines. Le calendrier de l’AC Milan s’annonce chargé, avec sept rencontres à disputer d’ici le 19 décembre. Diego Moreira pourrait donc être ménagé à certaines occasions, ce qui permettrait à des joueurs comme Hutchinson ou Cissé de recevoir du temps de jeu.

Mais au vu de ses dernières prestations, l’entraîneur portugais pourrait bien hésiter à se passer de ses services. Avec quatre buts en championnat, soit une réalisation toutes les 121 minutes en moyenne, Diego Moreira a déjà égalé son total de la saison dernière en Ligue 1 française. Et le Belge ne semble pas près de s’arrêter en si bon chemin.