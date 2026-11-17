La RD Congo a concédé le nul face à la Sierra Leone 1-1 dans les qualifications pour la CAN 2027. Une fin de match frustrante.

La République démocratique du Congo devra patienter avant de valider son billet pour la CAN 2027. En déplacement en Sierra Leone, les hommes de Sébastien Desabre ont laissé échapper la victoire dans les dernières secondes 1-1. Un résultat frustrant pour les Léopards, qui avaient fait le plus difficile.

Plusieurs joueurs évoluant en Belgique ou passés par le championnat belge figuraient dans le onze de départ congolais. Matthieu Epolo, gardien du Standard de Liège, était titulaire, tout comme Ngal'ayel Mukau (ex-Malines) et Noah Sadiki (passé par Anderlecht et l'Union).

Surpris dans le temps additionnel

La RDC pensait avoir fait un grand pas vers la qualification grâce au but de Kadile. Les Congolais ont conservé leur avantage, mais la Sierra Leone a fini par égaliser dans les dernières minutes du temps additionnel.

Ce but permet aux Sierra-Léonais de prendre leur premier point dans ces éliminatoires. Derniers du groupe E, ils ont privé les Léopards d'une victoire qui aurait pu leur permettre de fêter leur qualification dès cette quatrième journée.

Pas de panique



Malgré cette déception, la RDC reste en tête de son groupe avec trois points d'avance sur le Zimbabwe. Les Congolais gardent leur destin entre leurs mains.