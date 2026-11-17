Romelu Lukaku a pris la décision de prendre sa retraite internationale avec les Diables Rouges. Un choix qui pourrait avoir un éventuel impact sur sa carrière en club et un retour à Anderlecht tant attendu ? Philippe Albert ne le pense pas.

Philippe Albert a tenu à rappeler que Romelu Lukaku joue au football depuis de très longues années : "N’oublions pas qu’il est pro depuis qu’il a 16 ans. À mon époque, le foot était déjà exigeant – et on ne se plaignait pas, on était trop contents d’en faire notre métier – mais maintenant ce sport est encore plus lourd à exercer, notamment à cause de la pression."

"Donc, il faut évidemment respecter sa décision. Il est intelligent, il a dû mûrement réfléchir avant de trancher", a-t-il pointé au micro de Sudinfo.

Un retour à Anderlecht toujours envisagé ?

Romelu Lukaku évolue actuellement du côté de Fenerbahçe, en Turquie. Il est désormais âgé de 33 ans et a rejoint le club cet été. Sa carrière en club, elle, devrait être loin d'être terminée. "Mais attention, pour autant, prendre sa retraite internationale ne veut pas dire qu’il va arrêter de jouer", a pointé Philippe Albert.

"Quand il a signé à Fenerbahçe jusqu’en 2028, le plan semblait clair : revenir à Anderlecht à la fin de son contrat en Turquie. Il l’a dit, rejouer avec le Sporting, c’est son rêve."

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Le consultant pense qu'il a encore de belles années en tant que joueur de football devant lui : "Je pense que sa décision de stopper les Diables ne change rien à ses projets en club. Il a encore quelques belles années devant lui."