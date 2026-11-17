Romelu Lukaku n'est plus Diable Rouge. La Fédération belge de football n'a été informée qu'après que l'attaquant a annoncé son départ dans le vestiaire. Mais Vincent Mannaert ne compte pas en rester là.

Romelu Lukaku a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale sans en discuter au préalable avec la Fédération belge de football. Formé à Anderlecht, Big Rom aurait attendu d'avoir pris sa décision pour prévenir les dirigeants.

Selon certaines sources, l'attaquant ne souhaitait pas ouvrir la porte aux discussions ni risquer de se faire convaincre de revenir sur son choix.

Le média flamand, De Standaard sait que Vincent Mannaert envisage malgré tout de tenter le coup. Le CEO de l'URBSFA veut s'entretenir avec Lukaku afin de voir à quel point son choix est définitif.

Depuis l'arrivée de Mark van Bommel, Lukaku n'était plus titulaire avec les Diables Rouges, mais l'enfant de Neerpede a bel et bien sa valeur. Mannaert sait aussi que l'attaquant peut et va faire la différence dans certains matchs.

La mission de Mannaert a-t-elle une chance de réussir ?

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La probabilité que Lukaku revienne sur sa décision est quasiment inexistante. Ou pourrait-il être LA surprise de la sélection pour l'Euro 2028 ?