Mauricio Pochettino a pour mission de redresser Manchester United, en difficulté depuis plusieurs années. Mais l'entraîneur argentin pourrait rapidement être confronté à un premier problème : Youri Tielemans. Le Diable Rouge ne semble pas forcément correspondre à sa philosophie de jeu. Mauricio Pochettino aurait d'ailleurs déjà renoncé à recruter le milieu belge par le passé.

Manchester United a déboursé environ 35 millions de livres sterling l'été dernier pour recruter Youri Tielemans en provenance d'Aston Villa. Un transfert qui avait initialement suscité beaucoup d'enthousiasme. Le Diable Rouge était capitaine à Aston Villa et avait déjà prouvé en Premier League qu'il était capable de faire la différence à ce niveau. Rio Ferdinand avait même qualifié cette opération de véritable bonne affaire.

Mais avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, la situation pourrait soudainement changer. L'Argentin est connu pour son style de jeu intense, basé sur un pressing haut, beaucoup de courses et un rythme élevé. Il attend de ses milieux de terrain qu'ils exercent constamment une pression sur l'adversaire et couvrent de grandes distances.

Un style de jeu qui ne correspond pas forcément à Youri Tielemans

C'est précisément là que le profil de Youri Tielemans pourrait poser problème. Le Belge est davantage un meneur de jeu qui dicte le rythme grâce à sa qualité de passe et à son positionnement. Il possède une excellente vision du jeu et peut accélérer une attaque d'une seule touche de balle, mais son football repose moins sur une intensité physique permanente.

Selon la presse britannique, Mauricio Pochettino n'aurait d'ailleurs déjà pas été convaincu par Youri Tielemans lorsqu'il entraînait Tottenham.

L'association avec Bruno Fernandes constitue également un point d'interrogation. Les deux milieux de terrain ont récemment été critiqués parce qu'ils ne semblent pas toujours complémentaires sur le terrain. Certains ont même avancé que les prestations moins convaincantes de Bruno Fernandes étaient en partie liées à cette association.



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Mauricio Pochettino devra donc trouver comment intégrer les deux joueurs dans son système s'il souhaite continuer à compter sur eux.

Un véritable casse-tête pour le nouvel entraîneur

L'arrivée de l'Argentin rend donc la situation particulièrement intéressante. Manchester United a beaucoup investi dans son entrejeu l'été dernier, mais un changement d'entraîneur pourrait rendre certaines recrues moins adaptées au style de jeu souhaité.

Mauricio Pochettino devra construire une équipe avec des joueurs qui n'ont pas nécessairement été recrutés pour sa philosophie de jeu. Cela ne signifie pas pour autant que Youri Tielemans doit déjà être considéré comme un mauvais transfert. Ses qualités ne sont plus à démontrer et son prix d'environ 35 millions de livres sterling semblait initialement très raisonnable.

Mais le nouvel entraîneur devra déterminer s'il peut accorder un rôle central au Belge ou s'il doit organiser son milieu de terrain différemment. Ce qui ressemblait à un recrutement particulièrement judicieux pourrait finalement devenir un véritable défi tactique à Old Trafford.