Le choc contre Liverpool déjà dans toutes les têtes : Bruges peut souffler pour Nicolò Tresoldi

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Le Club de Bruges ne doit pas craindre une longue absence de Nicolò Tresoldi. L'attaquant a subi une commotion cérébrale durant la trêve internationale avec les Espoirs allemands, mais sa blessure ne semble pas trop grave. Il devrait être prêt pour la reprise du championnat.