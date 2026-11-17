Sofian Kiyine a une nouvelle fois été condamné après un grave accident de la route. Le footballeur de 29 ans, qui évolue actuellement à l'Olympic Charleroi, a écopé ce mardi de trois mois de prison avec sursis, d'une amende de 1.000 euros et d'une interdiction de conduire de six mois devant le tribunal de police de Liège.

C'est déjà la deuxième fois en quelques années que l'ancien joueur d'OHL et du Standard de Liège se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire après un grave accident de la route. En mars 2023, Sofian Kiyine avait traversé le mur d'un hall omnisports à Flémalle avec sa voiture. Il avait alors quitté un rond-point à une vitesse excessive, sous l'influence de l'alcool.

Un deuxième accident

Pour ces faits, Sofian Kiyine avait bénéficié d'une suspension du prononcé en mars 2024, mais le parquet de Liège avait fait appel de cette décision. Avant même que cette affaire ne soit définitivement réglée, le joueur a été impliqué dans un nouvel accident. En juillet 2025, à Liège, il a percuté un poteau après avoir emprunté un rond-point à contresens lors d'une dispute avec son passager.

Ce dernier a été blessé à deux vertèbres dorsales lors de l'accident. Il a affirmé que Sofian Kiyine avait volontairement provoqué la collision. Le footballeur a contesté cette version des faits et a également nié avoir été sous l'influence de l'alcool.

En décembre 2025, la justice a finalement confirmé la suspension du prononcé dans le dossier du premier accident, survenu à Flémalle en mars 2023.

Un éthylotest antidémarrage pendant trois ans

Sofian Kiyine espérait obtenir une suspension du prononcé sous conditions, mais le tribunal n'a pas accédé à sa demande. Outre sa peine de prison avec sursis et son amende, le joueur a écopé d'une interdiction de conduire de six mois.





Avant de pouvoir reprendre le volant, Sofian Kiyine devra également passer quatre examens. Il sera ensuite obligé de conduire avec un éthylotest antidémarrage pendant trois ans.