Le PSV a formulé une première offre pour s'attacher les services de Kevin De Bruyne. Le club néerlandais a de sérieux arguments pour convaincre le Diable Rouge de rejoindre Eindhoven.

Le PSV a formulé une offre de deux millions d'euros pour Kevin De Bruyne. Le Club néerlandais souhaite attirer le milieu de terrain de 35 ans au Philips Stadion en janvier.

À titre de comparaison, le site Transfermarkt estime la valeur marchande de notre compatriote à huit millions d'euros. Son contrat à Naples expire à la fin de la saison. De Bruyne pourra rejoindre le PSV gratuitement durant l'intersaison.

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Le champion des Pays-Bas a tous les atouts pour convaincre De Bruyne. Le Diable Rouge, sélectionné à 129 reprises, pourrait de nouveau vivre en Belgique, l'Eredivisie néerlandaise est un terrain de jeu idéal pour des joueurs comme KDB.

Pourtant, les journaux italiens en sont certains : De Bruyne ne partira PAS en janvier. Giovanni Manna n'envisage pas de laisser partir le milieu de terrain.

Pas une option

Le directeur sportif du Napoli est actuellement fortement critiqué par les médias et les supporters du club. Un départ de De Bruyne équivaudrait, pour Manna, à reconnaître son échec.



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Massimiliano Allegri est sur la sellette en tant qu'entraîneur de Naples. Sergio Conceiçao est cité comme LE grand favori pour devenir le nouvel entraîneur des Partenopei .