La situation se décante : une première offre formelle pour Kevin De Bruyne !

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L'avenir de Kevin De Bruyne continue d'alimenter les discussions. Le Diable Rouge est fortement associé au PSV ces derniers jours, mais une information surprenante arrive désormais d'Angleterre. Son entourage aurait déjà pris contact avec trois clubs de Premier League au sujet d'un éventuel transfert. Pendant ce temps, le PSV réagit