La situation se décante : une première offre formelle pour Kevin De Bruyne !
Photo: © photonews
L'avenir de Kevin De Bruyne continue d'alimenter les discussions. Le Diable Rouge est fortement associé au PSV ces derniers jours, mais une information surprenante arrive désormais d'Angleterre. Son entourage aurait déjà pris contact avec trois clubs de Premier League au sujet d'un éventuel transfert. Pendant ce temps, le PSV réagit
Le PSV passe à l'action
Après les prises de contact en coulisses la semaine dernière, le PSV devient concret pour Kevin De Bruyne. Le club d'Eindhiven veut attirer le Diable Rouge cet hiver, avant qu'il ne se retrouve libre l'été prochain, et aurait formulée une première offre formelle. Un montant de deux millions d'euros est évoqué par De Telegraaf. Ce serait encore trop faible en comparaison avec les exigences du Napoli. Le dossier ne fait donc que s'ouvrir, mais cette première offre montre que le PSV est bien plus qu'un simple bruit de couloir pour faire monter les enchères avant le mercato.
L'avenir de Kevin De Bruyne continue d'alimenter les discussions. Le Diable Rouge est fortement associé au PSV ces derniers jours, mais une information surprenante arrive désormais d'Angleterre. Son entourage aurait déjà pris contact avec trois clubs de Premier League au sujet d'un éventuel transfert.
Kevin De Bruyne envisage plus que jamais de quitter Naples dès le mercato hivernal. Le meneur de jeu de 35 ans ne se sentirait pas totalement heureux en Italie et serait ouvert à un retour en Angleterre, où il a brillé pendant de longues années à Manchester City.
Trois clubs surprenants approchés
Le détail le plus marquant est que les représentants de De Bruyne auraient, selon le média anglais TEAMtalk, pris contact avec Brentford, Crystal Palace et Fulham. Les trois clubs londoniens auraient été sondés quant à une éventuelle arrivée du Diable Rouge en janvier.
Cela ne signifie donc pas qu'ils préparent réellement une offre. Pour l'instant, il n'est pas question de négociations concrètes. À Crystal Palace comme à Fulham, la situation sportive et financière pourrait surtout compliquer un éventuel accord.
Le PSV pourrait avoir de la concurrence
Everton a également été cité ces derniers jours comme une destination possible. Selon TEAMtalk, il ne s'agirait pour l'instant que de contacts exploratoires par l'intermédiaire d'agents. Le PSV reste aussi une option, notamment parce que De Bruyne pourrait évoluer à nouveau plus près de sa famille en Belgique.
À Naples, on serait conscient de l'incertitude entourant son avenir. Un départ en janvier n'est pas exclu selon le média anglais, même qu'aucune décision n'a encore été prise. Les prochaines semaines devront indiquer si l'un des clubs cités souhaite réellement concrétiser le transfert.
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