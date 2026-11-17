Les projets de rachat par Thibaut Courtois de l'AC Reggiana, club de Serie C, font parler en Italie. Le gardien du Real Madrid souhaite prendre la tête du club via sa société d’investissement NXTPLAY Capital, mais aucun accord n’a encore été finalisé. Entre-temps, la pression monte sur les propriétaires actuels notamment du côté des supporters, qui poussent pour que clarté soit faite.

Thibaut Courtois a fait part de son intérêt pour l'AC Reggiana via NXTPLAY Capital, une structure avec laquelle il s'investit de plus en plus dans des projets en dehors des terrains. Ces ambitions ont immédiatement suscité des attentes parmi les supporters italiens, qui espèrent une nouvelle direction. Mais selon les informations locales, le dossier de reprise se trouve encore à un stade préparatoire. Les actionnaires actuels ont entre-temps réagi, soulignant qu'une annonce publique ne constitue pas la même chose qu'une offre formelle.

Les propriétaires italiens attendent une offre concrète

Le 13 novembre, les actionnaires ont confirmé qu'ils accueillaient favorablement l'intérêt de NXTPLAY. Ils ont toutefois précisé qu'ils n'avaient encore reçu aucune offre de reprise contraignante accompagnée de la garantie financière requise. C'est ce que rapporte le site local de football TuttoReggiana.

Cette étape est nécessaire pour réellement faire avancer les négociations. La porte n'est donc pas fermée à Thibaut Courtois et sa société d'investissement, mais les propriétaires actuels veulent d'abord voir une proposition concrète et financièrement étayée.

En d'autres mots : montrer son intérêt est une chose, mener la reprise à bien sur les plans juridique et financier en est une autre. Tant que l'offre contraignante manque, il reste impossible de savoir quand un accord pourra être conclu. Courtois a donc encore du travail devant lui, tandis que les supporters de l'AC Reggiana attendent avec impatience un possible changement de propriétaires.

Les supporters mettent la pression

Lors du match de Serie C à domicile de la Reggiana contre Livourne, un jour après la réaction des actionnaires, les supporters ont affiché leur mécontentement au moyen de banderoles et de chants.





Ils ont appelé les propriétaires actuels à "libérer la Reggiana". Le journal italien Il Resto del Carlino affirme également que les rumeurs de reprise ont amené une ambiance tendue dans les tribunes.

Pour Courtois, l'AC Reggiana représenterait une nouvelle étape dans le développement de ses activités commerciales. NXTPLAY est notamment impliqué au KRC Genk et détient aussi des intérêts dans d'autres clubs, notamment au Mans et à l'Extremadura.