Rudi Garcia comme entraîneur principal de Manchester United ? Cela a bien failli se produire. Non pas cet automne pour succéder à Michael Carrick, mais quelques années auparavant.

L'histoire remonte à l'hiver 2021. A l'époque, Manchester United cherche déjà le successeur d'un ancien joueur de la maison qui s'est cassé les dents à essayer de redresser l'équipe sur le long terme comme entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.

De son côté, Rudi Garcia est sans club depuis quelques mois et la fin de son aventure du côté de Lyon (avec qui il avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant Manchester City un an auparavant).

Rudi Garcia tente sa chance

Garcia explique dans un entretien accordé à The Athletic avoir passé des entretiens avec Darren Fletcher et John Murtough, alors à la tête des Red Devils, pour se relancer à Old Trafford. En vain.

"C’était un poste intérimaire et ils m’ont demandé ce que je ferais une fois cette période terminée. Je leur ai répondu que je ferais tellement du bon travail que je resterais à Manchester, mais ils ont donné le poste à Ralf", se souvient-il.



C'est donc Ralf Rangnick qui a été nommé pour prendre en charge l'effectif, alors riche d'un certain Cristiano Ronaldo. Rudi Garcia allait finalement rebondir à Al-Nassr...rejoint en cours de route par CR7.

