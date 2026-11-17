L'UEFA a pris sa décision : voilà qui doit s'opposer à Gianni Infantino

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Après qu'Arsène Wenger ait finalement décidé de ne pas se mesurer à Gianni Infantino en mars prochain lors du Congrès de la FIFA, l'UEFA n'a pas dit son dernier mot. Un candidat européen se mesurera bel et bien au président sortant.