Marc Wilmots a bien connu Big Rom lorsqu'il évoluait sous ses ordres en équipe nationale (2012-2016). L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a expliqué ce qui l'a le plus marqué chez le meilleur buteur de l'histoire de la sélection.

Marc Wilmots a réagi à la retraite internationale de Romelu Lukaku et a notamment fait part de son respect pour cette décision. Mais le directeur sportif du Standard de Liège a également pris la parole sur d'autres sujets concernant Big Rom, notamment sur ce qui l'a le plus marqué chez lui.

L'abnégation de Romelu Lukaku

Wilmots a choisi de mettre en avant l'abnégation du désormais ancien Diable Rouge : "Je retiendrai toujours son investissement à l’entraînement. À la fin de chaque séance, il continuait à faire ses gammes, à travailler sa finition, encore et encore. Il avait besoin de répéter inlassablement ses gestes."

Un souvenir de l'Euro 2016

Marc Wilmots n'a pas oublié ce match lors de l'Euro 2016 contre l'Irlande : "Au moment où je le vois se mettre sur son pied gauche, je me tourne vers mon staff et je lance : 'C’est but !' Je le savais parce qu’il avait répété ce geste des dizaines et des dizaines de fois à l’entraînement."

"À force de travail, il avait atteint un niveau d’excellence tel que tu savais que le ballon allait finir au fond. Et ça, chapeau l’artiste !"

Un joueur dont l'absence se fera ressentir

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"C’est quand ils ne sont plus là qu’on mesure vraiment l’importance de certains joueurs. Et maintenant, on va se rendre compte de celle qu’avait Romelu", a conclu Marc Wilmots au micro de nos confrères de Sudinfo.