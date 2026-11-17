Après seize ans, Romelu Lukaku fait ses adieux aux Diables Rouges. L'attaquant a annoncé lundi sa retraite internationale et laisse derrière lui un héritage impressionnant. De ses débuts à l'adolescence aux records historiques de buts, en passant par la médaille de bronze au Mondial 2018 : Lukaku est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du football belge. Retour sur dix moments inoubliables.

1. 3 mars 2010 – Un garçon de seize ans devient Diable Rouge

Romelu Lukaku n'avait que seize ans lorsqu'il a enfilé pour la première fois le maillot de l'équipe nationale belge. Le sélectionneur Dick Advocaat a fait débuter le talent d'Anderlecht contre la Croatie. La Belgique s'est inclinée 0-1, mais pour Lukaku, une aventure de seize ans commençait. L'une des plus grandes carrières de l'histoire des Diables Rouges était née.7

2. 17 novembre 2010 – Les deux premiers d'une impressionnante collection

Son premier but international ne s'est pas fait attendre. Face à la Russie, Lukaku a inscrit un doublé et offert à la Belgique une victoire 0-2. Le jeune attaquant a démontré son immense potentiel. Les deux premiers buts d'une carrière internationale exceptionnelle.

3. 11 octobre 2013 – Lukaku envoie la Belgique au Mondial

Après douze ans d'absence en Coupe du monde, la Belgique rêvait d'un retour sur la plus grande scène du football. À Zagreb, Lukaku a pris ses responsabilités. Grâce à deux buts contre la Croatie, il a offert aux Diables un ticket pour le Mondial 2014. Ce fut le coup d'envoi de la Génération dorée.

4. 1er juillet 2014 – L'entrée libératrice contre les États-Unis

Pour sa première Coupe du monde, Lukaku a traversé des moments compliqués. Mais face aux États-Unis, en huitièmes de finale, il a montré toute son importance. Monté au jeu durant les prolongations, il a été à l'origine du but d'ouverture de Kevin De Bruyne. Il a ensuite inscrit le 2-0. La Belgique s'est imposée 2-1 et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Et on a eu la naissance de cette magnifique célébration.

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5. 14 novembre 2017 – Le nouveau meilleur buteur belge

Avec son but contre le Japon, Lukaku est entré dans l'histoire. À 24 ans, il a dépassé, selon le décompte belge, les légendaires Bernard Voorhoof et Paul Van Himst en tant que meilleur buteur de tous les temps des Diables Rouges. Un record qu'il allait améliorer au fil des années.



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6. Juin 2018 – Quatre buts en deux matchs de Coupe du monde

Lors du Mondial en Russie, Lukaku était inarrêtable. Contre le Panama, il a inscrit un doublé (victoire 3-0). Cinq jours plus tard, il a récidivé face à la Tunisie, balayée 5-2. Avec quatre buts lors des deux premiers matchs de groupe, il a confirmé son statut comme l'un des attaquants les plus dangereux au monde.

7. 2 juillet 2018 – Le geste génial contre le Japon

Chaque moment légendaire ne se résume pas à un but. En huitièmes de finale contre le Japon, la Belgique était menée 0-2 après 52 minutes. Les Diables Rouges sont revenus à 2-2 et ont obtenu une occasion dans les dernières secondes.

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Pendant la contre-attaque, Lukaku a volontairement laissé passer le centre de Thomas Meunier. Nacer Chadli a pu pousser le ballon au fond pour le 3-2. Une magnifique démonstration d'intelligence de jeu qui restera à jamais associée à l'un des plus beaux buts belges en Coupe du monde.

8. 14 juillet 2018 – Le bronze à la Coupe du monde

La Génération dorée a marqué l’histoire lors du Mondial 2018. Après un exploit mémorable face au Brésil en quarts de finale et une élimination frustrante contre la France en demi-finales, les Diables ont disputé le match pour la troisième place.

La Belgique a battu l'Angleterre 2-0 et a décroché son meilleur résultat de tous les temps en Coupe du monde. Avec quatre buts, Lukaku a été l'un des grands protagonistes du tournoi et a remporté le Soulier de bronze, la distinction attribuée au troisième meilleur buteur.

9. 19 novembre 2023 – Quatre buts en une mi-temps contre l'Azerbaïdjan

Même après le départ de plusieurs cadres, Lukaku a continué à porter l'équipe nationale. Lors des qualifications pour l’Euro, il a réalisé une performance exceptionnelle face à l’Azerbaïdjan.

En à peine vingt minutes, il a marqué quatre fois. Les quatre réalisations sont tombées avant la pause. La Belgique s'est imposée 5-0 et Lukaku a terminé la campagne de qualification de l'Euro avec quatorze buts. Il a établi le record sur une seule campagne de qualification.

10. 2026 – Une dernière Coupe du monde et des adieux en tant que recordman

Sa quatrième Coupe du monde est devenue le dernier chapitre de sa carrière internationale. Lukaku a marqué lors du Mondial contre la Nouvelle-Zélande, le Sénégal et les États-Unis. Avec huit buts en Coupe du monde au total, il est devenu le meilleur buteur belge dans l'histoire de la compétition.

Le 16 novembre 2026, la nouvelle est tombée : Lukaku a mis un terme à sa carrière avec les Diables Rouges. Dans son message d'adieu, il a remercié ses coéquipiers, ses entraîneurs et les supporters. Il a souligné qu'il abordait cette décision avec sérénité.

Merci pour tout, Big Rom !