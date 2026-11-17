Ce dernier rassemblement de l'année est riche en enseignements pour les Diables Rouges. La Belgique s'est trouvée un nouveau leader en Nathan Ngoy derrière mais en a perdu un fameux en la personne de Romelu Lukaku devant.

Nathan Ngoy est sans doute le grand gagnant de cette année 2026 chez les Diables. Appelé pour la première fois en mars, il n'a plus quitté sa place en défense. Et comme si ses prestations pleines d'autorité aux côtés de Brandon Mechele ne suffisaient pas, l'ancien défenseur du Standard a même marqué son premier but contre l'Italie.

"J’ai déjà entendu que c’était le nouveau Kompany. Il ne faut pas exagérer", tempère toutefois Philippe Albert au micro de la RTBF. "Evitons de lui mettre une pression trop importante sur les épaules. Mais ce qu’il a encore montré contre l'Italie, franchement... On sent qu’il a cette étoffe pour devenir le leader. Il va le devenir avec les matches, le temps et l’expérience".

Lukaku, une perte inestimable

L'ancien Diable Rouge est plus catégorique sur la retraite internationale de Romelu Lukaku. "On a toujours besoin d’un Lukaku dans notre équipe, il était encore très important. Depuis un an et demi, il a pas mal de blessures mais je reste persuadé que ce type de joueur, même à 80%, peut rendre d’énormes services".

C'est un nouveau porte-drapeau de la génération dorée qui s'en va. "On a déjà perdu pas mal de talents au cours des dernières années et celui-là va faire mal car on n’a aucun remplaçant. On ne trouvera jamais un profil comme lui, c’est une perte énorme"



"Il a ce charisme que peu de personnes ont et je crois que Romelu, de par sa présence, son intelligence, sa gentillesse, mais aussi de par son professionnalisme et de sa force de caractère, est quelqu’un de très respecté", conclut Albert.