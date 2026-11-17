L'Ecosse a subi une défaite assez lourde dans les chiffres (4-0) en Suisse. Mais Sébastien Pocognoli choisit de voir le verre à moitié plein.

À l'Union Saint-Gilloise aussi, la philosophie de Sébastien Pocognoli avait mis un peu de temps à prendre, avec un spectaculaire redressement à partir de novembre pour être sacré champion. Mais cette fois, le contexte est complètement différent.

Son Écosse n'a gagné que deux de ses six premiers matchs (avec un but d'écart contre une faible équipe de Macédoine du Nord) et reste sur une défaite 4-0 en Suisse. Les choix de Pocognoli sont publiquement remis en question, notamment sa défense à trois.

La Tartan Army n'en mène pas large

"Si je regarde le match, je vois qu'on a eu de bons moments avec et sans le ballon. Mais nous sommes punis pour de petites erreurs. Je ne pense pas que l'animation soit en cause", se défend notre compatriote au micro de la BBC.

"Je pense qu'on se crée assez d'occasions. Et c'est le cas dans les six matchs. Celui-ci a même été l'un des meilleurs, par moments. C'est aussi important de regarder ce qu'on peut développer comme jeu alors que nous jouons à l'extérieur. Mais c'est 4-0", poursuit-il.

Cela s'annonce long jusqu'en mars

Poco se raccroche au positif : "Je regarde toujours l'attitude de mes joueurs. Et sur ce plan, ils ont été brillants. Ils ont été braves et n'ont jamais renoncé. Mais c'est le haut niveau : quand vous jouez une équipe comme la Suisse, vous pouvez être punis à n'importe quel moment. Et c'est forcément là-dessus qu'on va devoir travailler".



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"En deux trêves, j'ai vu de bonnes choses. Les joueurs sont réceptifs, la défense à trois me donne satisfaction et les profils s'agencent bien. On voit beaucoup de joueurs différents. La prochaine étape, c'est de trouver le bon onze de base et d'être plus consistants dans les moments clés", conclut Pocognoli.